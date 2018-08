Micka skončil na ME v českém rekordu pátý na 800 metrů kraul

AKTUALIZOVÁNO před 50 minutami

Start ve finále unikl Baumrtové, která na devátém místě zaostala o 33 setin.

Glasgow - Plavec Jan Micka skončil na mistrovství Evropy pátý v závodu na 800 metrů volný způsob v českém rekordu 7:49,73 minuty. Vlastní dva roky staré maximum překonal o 65 setin a při svém třetím finálovém startu na šampionátu v Glasgow vybojoval nejlepší výsledek.

Zlato získal Ukrajinec Michajlo Romančuk, který dohmátl v čase 7:42,96. Další medaile si rozdělili Ital Gregorio Paltrinieri a Němec Florian Wellbrock. Micku, který z úterních rozplaveb postoupil čtvrtým časem, od stupňů vítězů dělily více než čtyři sekundy.

Třiadvacetiletý český reprezentant si navzdory nedávnému tréninkovému výpadku zajistil na šampionátu ve Skotsku finálovou účast na všech tratích, na kterých nastoupil. V pátek obsadil šesté místo na kraulařské čtyřstovce, v nedělním závodu na 1500 metrů skončil osmý.

"Třetí a poslední závod, tedy poslední šance, kdy jsem mohl splnit, pro co jsem přijel, což bylo posunout hranici českého rekordu. A to se mi podařilo, zhruba o necelou vteřinu, za což jsem hrozně moc rád," radoval se Micka.

Finálový start dnes těsně unikl Simoně Baumrtové, která v semifinále na 200 metrů znak skončila časem 2:12,02 devátá. Od postupu ji dělilo 33 setin. "To je na nic… Deváté a čtvrté místo, to je nejhorší, to je vždycky špatně," mrzelo Baumrtovou, jak těsně jí boj o medaile unikl.

"Jsem ráda, že jsem se k finále přiblížila, vůbec jsem nečekala, že bych se tam mohla dostat. Ale připadá mi, že se mi tady lepí smůla na paty. Uklouznu ve finále padesátky, na stovce nevím, co se stalo. Tady jsem těsně devátá. Je to škoda, když chybělo tak málo," dodala Baumrtová.

Daleko do finálové osmičky měla Lucie Svěcená, která byla na motýlkářské padesátce časem 26,90 šestnáctá.

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Glasgow:

Bazénové plavání:

Muži:

800 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 7:42,96, 2. Paltrinieri (It.) 7:45,12, 3. Wellbrock (Něm.) 7:45,60, …5. Micka (ČR) 7:49,73 - český rekord.

50 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 26,09, 2. Scozzoli (It.) 26,79, 3. Stevens (Slovin.) 27,06.

200 m znak: 1. Rylov (Rus.) 1:53,36, 2. Kawecki (Pol.) 1:56,07, 3. Restivo (It.) 1:56,29.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 52,93, 2. Heemskerková (Niz.) 53,23, 3. Bonnetová (Fr.) 53,35, …v semifinále 11. Apostalon 54,74, v rozplavbách 26. Kolářová (obě ČR) 55,87.

200 m pol. záv.: 1. Hosszuová (Maď.) 2:10,17, 2. Cusinatová (It.) 2:10,25, 3. Ugolkovová (Švýc.) 2:10,83, …v semifinále 10. Závadová 2:14,25, 13. Horská (obě ČR) 2:15,69.

Smíšená štafeta:

4×100 m v. zp.: 1. Francie (Stravius, Metella, Wattelová, Bonnetová) 3:22,07, 2. Nizozemsko 3:23,97, 3. Rusko 3:24,50.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m motýlek: 1. Sjöströmová (Švéd.) 25,51, …16. Svěcená (ČR) 26,90,

200 m znak: 1. Panzieraová (It.) 2:07,27, …9. Baumrtová (ČR) 2:12,02.

Dálkové plavání - 5 km:

Muži: 1. Rasovszky (Maď.) 52:38,9, 2. Reymond 52:41,7, 3. Fontaine (oba Fr.) 52:44,4, …18. Ingeduld (ČR) 53:19,0.

Ženy: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 56:01,0, 2. Becková (Něm.) 56:17,8, 3. Bruniová (It.) 56:49,7, …6. Benešová (ČR) 57:21,1.

Skoky do vody:

Ženy - 10 m věž: 1. Van Duijnová (Niz.) 319,10, 2. Batkiová (It.) 315,00, 3. Kurjoová (Něm.) 308,15.

Smíšené dvojice - 3 m prkno synchro: 1. Punzelová, Massenberg (Něm.) 313,50, 2. Reidová, Haslam (Brit.) 308,67, 3. Kesarová, Oliferčik (Ukr.) 291,81.