Slovensko jako velmoc footgolfu. Rosteme, těší hvězdu, kterou na MS děsili aligátoři

Slovensko zaplavila euforie footgolfu. Mnoho pro propagaci mladého sportu, který v sobě mísí prvky fotbalu a golfu, udělala Lucia Čermáková, jež před týdnem v Orlandu vyhrála mistrovství světa a teď nestíhá odpovídat na žádosti z médií. Slováci navíc na Floridě získali i další dvě medaile. V rozhovoru Aktuálně.cz mluví čtyřiadvacetiletá hráčka o rozvoji footgolfu i o kulisách turnaje.

Jaký byl první týden v kůži mistryně světa?

Pořád je to ještě čerstvé. Je to úžasný pocit, navíc vidím, jak velký boom to způsobilo na Slovensku, hlavně v médiích a na sociálních sítích. Neustále mi pípají upozornění na Facebooku a Instagramu. Užívám si ten úspěch, jak se jen dá.

Na sociálních sítích nejvíce rezonovalo video s vašimi emocemi před posledním kopem. Jak na ně zpětně vzpomínáte?

Na poslední tři jamky už jsem šla s náskokem. Věděla jsem, že soupeřky budou mít složité, aby mě ještě dohnaly. Když jsem se pak postavila na poslední jamku, všechno to v mojí hlavě vypuklo. Rozplakala jsem se, uvědomila jsem si, na co jsem dosáhla.

Zjišťují teď lidé na Slovensku, co to vlastně footgolf je?

Ano, právě tohle mi dělá největší radost. Na mistrovství jsme udělali dobré jméno slovenskému footgolfu, snad se to u nás teď ještě více rozjede. Doufám, že tyto úspěchy přivedou na greeny další hráče.

V týmových soutěžích získali Slováci ještě stříbro a bronz. Takže jste footgolfová velmoc?

Po tomto šampionátu určitě ano. Naše asociace organizuje opravdu velké množství turnajů, máme slovenskou tour i pohár. Dohromady je to dvanáct až čtrnáct turnajů za rok, řekla bych, že máme lepší přípravu než ostatní.

Jaké bylo zahrát si footgolf zrovna na Floridě? Na Instagramu jste psala o překopávání jezírek s aligátory.

To bylo neskutečné. V životě jsem nezažila, aby mě někdo před startem hry varoval, abych si dávala pozor na aligátory, jedovaté hady nebo žáby. Když jsem stála poblíž vody, bylo to pro mě docela stresující.

Co je to footgolf Jde o sport, který kombinuje prvky fotbalu a golfu. Hráč se snaží dostat fotbalový míč (typicky se hraje s balonem Jabulani) na co nejmenší počet pokusů do jamky o průměru 53 centimetrů. Většina hřišť má 18 jamek a každá z nich je stejně jako v golfu označena parem, tedy teoretickým počtem kopů, na který by měl zkušený footgolfista dopravit míč do jamky. Footgolf vznikl v Nizozemsku v roce 2008, mistrovství světa se konala v letech 2012 (Maďarsko), 2016 (Argentina), 2018 (Maroko) a 2023 (USA). Existuje i odnož zvaná fotbalgolf, ten se hraje na hřištích s umělými překážkami. Zato footgolf se provozuje čistě na golfových hřištích. Počet certifikovaných hřišť v Česku: 7 (seznam zde).

Nakonec bylo vše v pořádku?

Ano, balon jsem do vody nezakopla a vyhnula jsem se i všem dalším zvířatům. Až na malého medvídka mývala, který mi z tašky ukradl sladkosti. Vybral mi ji. (smích)

Mluvila jste o popularitě vašeho sportu na Slovensku… Kolik hřišť na footgolf máte?

Myslím, že celkem osm. Většinou je to přizpůsobené tak, že se na greenech různě mísíme s golfisty. Ale že by vám při hře hrozil zásah golfovým míčkem, tak to zase ne.

Dříve jste hrála fotbal za Slovan Bratislava, dostala jste se i do juniorské reprezentace. Jak jste přišla na footgolf?

Kdysi mě oslovil jeden novinář, jestli si to nechci vyzkoušet. Měli jsme po sezoně, řekla jsem si "proč ne". Zalíbilo se mi to, po tréninku jsem se přihlásila na turnaj a začala jsem footgolf kombinovat s fotbalem. Před čtyřmi lety už jsem přesedlala jen na footgolf.

Bylo těžké fotbal opustit?

Zpočátku ano, fotbal mi chyběl. Ale uvědomila jsem si, že ve fotbale jsem na Slovensku dosáhla asi nejvíce, co se dalo. Ženský fotbal není u nás tolik podporovaný, k footgolfu jsem přece jen potřebovala i vydělávat peníze a na kombinaci s fotbalem už nezbýval čas.

Co vás na greenech nejvíce nadchlo?

Baví mě, že hraju sama za sebe. Všechna zodpovědnost jde na moje triko, ve fotbale je to jiné.

A golf jste někdy zkoušela?

Golf jsem nikdy nehrála, ale je jasné, že při přechodu na footgolf jsem měla jako bývalá fotbalistka velkou výhodu.

Čermákovou potkal při oslavách s pohárem podobný moment jako šampionku tenisového French Open Igu Šwiatekovou:

Co byl pro vás herně při přechodu na footgolf největší oříšek?

Určitě naučit se kontrolovat razanci kopů. To je velmi důležité. Musíte zároveň počítat s větrem, se sklonem hřiště. Pokud silně fouká, je těžké odhadnout vysoké nákopy. Problém přichází i v momentě, kdy je jamka umístěná na kopečku.

Na kolik metrů ve footgolfu nakopáváte míče?

Obyčejně klidně padesát nebo šedesát metrů. Pokud se hraje na jamce směrem dolů a ještě fouká vítr, určitě je to někdy i přes sto metrů.

Šampionát z Orlanda mohli fanoušci na Slovensku sledovat dokonce v televizi. Jak to bylo s publicitou přímo na místě?

Opravdu bylo znát, že footgolf jde v tomto hodně dopředu. Na mistrovství bylo mnoho novinářů, živé přenosy se vysílaly do celého světa. V aplikaci se dala sledovat celá hra, nejen poslední jamky. Kamery byly všude možně. Bylo to příjemné překvapení.

Mohl by váš sport v budoucnu proniknout třeba do programu olympiády?

Doufám, že nějaká šance přijde! Náš sport globálně nabírá na popularitě, třeba právě v Americe mají mnoho krásných hřišť. Věřím, že i nadále bude o footgolfu slyšet více a více.

Jak často máte vedle domácích turnajů možnost mezinárodní konfrontace?

Mezinárodní turnaje začínají právě v červnu. Na Slovensku to tou dobou trochu utichá a rozjíždí se světové akce. Minimálně třikrát za měsíc pak cestujeme do různých zemí, na této úrovni už footgolf vezme dost času i peněz.