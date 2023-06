Kdyby tekla krev, budu zajímavější, smála se stříbrná Češka. Pomohla jí naštvanost

Stříbrná Tereza Fišerová si v kayakcrossu spravila chuť po té, co jí na Světovém poháru v Troji nevyšly podle představ závody v klasickém slalomu. Na kajaku obsadila osmou příčku, na obvykle silnější kánoi se tentokrát ani nedostala do finále.

Síly jí ubývaly, od čtvrtka nepřetržitě závodila. "Bylo to náročné, poté, co se mi ve slalomu nedařilo tolik, jak bych si představovala. Nicméně možná to mi dodalo větší bojovnost, skoro až naštvanost, a tu jsem využila ve svůj prospěch," řekla novinářům.

V prvním kole zaujala manévrem v závěrečné protivodě, kdy se protlačila na postupovou pozici díky tomu, že pádlem odhodila nafukovací branku a získala více prostoru. Dopředu to neplánovala.

"Já se obávám, že v krosu není nic plánované. Můžete mít tisíc variant a stejně padne 1001. Je to spíš o okamžité reakci a já tvrdím furt, že závod je nejlepší trénink," popisovala.

Čtvrtfinále a semifinále ovládla s velkou převahu především díky vydařeným startům ze zhruba třímetrové rampy. "Musíte mít dobrý postřeh. Tady je rampa rovná, takže se musíte předklonit, ve chvíli, kdy skáčete z rampy, zaklonit a pak zase předklonit do záběru. Tak mi to bylo vysvětlováno. Já se to snažila dělat přesně, jak to říkal trenér a starty jsem měla vcelku dobré. Za to jsem ráda," ocenila.

Rampu zapůjčuje mezinárodní federace ICF a je na všech závodech stejná, stejná bude i na olympijských hrách v Paříži.

"Tak je super, že na ní můžeme trénovat. Nicméně v Augsburgu byla trošičku jinak, protože tady jsme nasedali a byli v rovině, v Augsburgu jsme měli špičku trochu níž a rozjezdy jsou pak trochu jiné," přiblížila Fišerová.

I ve finále odstartovala dobře a tentokrát ujela společně s Kimberley Woodsovou, která ji v závěru porazila. "Trošičku mě mrzí, že to nevyšlo na zlato v konečném důsledku, ale stříbro je pro mě zlatavé," poznamenala všestranná česká vodní slalomářka.

Zatímco někteří s novou disciplínou bojují, ona má kayakcross ráda. "Jsem odmalička bojovný človíček a myslím, že tahle disciplína je skoro dělaná pro mě," pochvalovala si.

Loni v Troji triumfovala navzdory krvavému zranění v obličeji. "Určitě vzpomínky naskočily. Říkala jsem si, že kdyby tekla krev, aspoň budu zase zajímavější pro média. Bohužel dneska krev nikde," smála se.

Ale neměnila by. "Lepší je stříbro bez stehů na obličeji," poznamenala Fišerová, která byla loni v kayakcrossu druhá v celkovém hodnocení Světového poháru. Stejnou příčku drží průběžně i po dvou závodech této sezony.

Na olympiádě v Paříži by mohla teoreticky závodit ve všech třech disciplínách, kterou budou mít vodní slalomářky v programu. "Tato představa by byla velice krásná, určitě si to dovedu představit, ale realita se obávám, že bude mnohem tvrdší. Bude to celé psychicky vypjaté. Já budu ráda, když si tam zazávodím aspoň na jedné z těch tří disciplín," dodala účastnice předloňských olympijských her v Tokiu, kde skončila šestá.