Kreuziger: Extrémní den v extrémních podmínkách, výsledek bereme

Loňské šesté místo Romana Kreuzigera zůstává i po dnešním silničním závodě na cyklistickém mistrovství světa v Británii nejlepším výsledkem v samostatné historii České republiky.

Třiatřicetiletý jezdec stáje Dimension Data chtěl přispět k jeho vylepšení a pomoct Zdeňku Štybarovi k medaili, ale to se nepodařilo.

Závodníci si prošli mimořádně těžkým dnem. V dešti a chladném počasí se jim přitom i organizátoři snažili ulevit, když vypustili náročné pasáže a zkrátili délku závodu o více než 20 kilometrů. I tak si jezdci protrpěli své a jeli takřka sedm hodin. Štybar se pral statečně, ale na lepší než 13. místo to nestačilo.

"Extrémní den v extrémních podmínkách. Ale pro všechny to bylo stejné, takže si nestěžujeme. Zdeněk zajel dobře, byl tam a po Bergenu a loňském Innsbrucku jsme předvedli další slušné umístění. Vím, že pomýšlel výš, ale za podmínek, které panovaly, výsledek bereme," prohlásil Kreuziger.

Do cíle nedorazily z takřka dvou stovek závodníků tři čtvrtiny, a to včetně řady velkých jmen a favoritů. "Dojelo jen 46 závodníků, to mluví samo za sebe. Já osobně jsem věděl, že to dnes nebude velká hitparáda. Potýkám se pořád s následky nemoci, ale chtěl jsem tam nechat všechno a být Štybymu co nejdéle k ruce. Jel jsem do chvíle, kdy jsem byl přínosem, pak jsem odstoupil," uvedl Kreuziger.

Věří, že další výrazný výsledek česká reprezentace brzy přidá. "Příští rok nás čeká olympiáda a tam to zkusíme znovu," řekl Kreuziger. "Díky všem fanouškům za jejich podporu, viděli jsme vlajky podél trati. Vím, že ani fandění nebylo v tomhle počasí zrovna nic jednoduchého, vážíme si toho," vzkázal.