Česká paráda v Troji. Prskavec a Satková jsou mistry Evropy, Fišerová poletí do Tokia

Kajakář Jiří Prskavec se stal počtvrté mistrem Evropy ve vodním slalomu. Dvojnásobný mistr světa v Troji navázal na tituly z let 2013, 2014 a 2016. Závod kanoistek ovládla Gabriela Satková a úspěch domácí reprezentace podtrhla druhým místem favorizovaná Tereza Fišerová.

Tereza Kneblová v ME ve vodním slalomu v Praze-Troji 2020 | Foto: Milan Kammermayer

Tereza Fišerová v ME ve vodním slalomu v Praze-Troji 2020 | Foto: Milan Kammermayer

Vavřinec Hradilek v ME ve vodním slalomu v Praze-Troji 2020 | Foto: Milan Kammermayer

Gabriela Satková v ME ve vodním slalomu v Praze-Troji 2020 | Foto: Milan Kammermayer

Jiří Prskavec v ME ve vodním slalomu v Praze-Troji 2020 | Foto: Milan Kammermayer

Gabriela Satková slaví titul v ME ve vodním slalomu v Praze-Troji 2020 | Foto: Milan Kammermayer

Sedmadvacetiletý Prskavec se na kontinentálním šampionátu vrátil na stupně vítězů po loňské přestávce, předloni byl právě v Praze už potřetí v kariéře třetí.

"Tyhle úspěchy se nikdy neomrzí. Jsem rád, že v téhle sezoně, která nám opravdu nedávala moc šancí uspět, se mi to i tak povedlo na tom jediném možném velkém závodě. Hlavně doma, moc si toho vážím," řekl novinářům.

Čtvrté místo obsadil Vavřinec Hradilek a od bronzu ho dělilo 46 setin sekundy. Šestý skončil obhájce prvenství Vít Přindiš, jehož o medaili připravil lehký dotek v protivodné brance. Bez dvousekundové penalizace by byl druhý.

Za Prskavcem se ze stříbra radoval další dvojnásobný mistr světa a předloňský evropský šampion Peter Kauzer. Sedmatřicetiletý Slovinec byl o 52 setin pomalejší. Bronz získal Polák Mateusz Polaczyk už s více než sekundovým odstupem za vítězem.

Z kvarteta českých reprezentantů nepostoupil do patnáctičlenného finále jen debutant na velké akci Tomáš Maslaňák, který obsadil 28. místo.

"Je to úplně úžasný a cítím spoustu emocí. Pořád nemůžu uvěřit, že se mi to podařilo," rozplývala se v cíli. Dvojnásobná juniorská mistryně světa předčila o pouhé tři desetiny sekundy Fišerovou, jež se musela spokojit se stříbrem stejně jako v roce 2017 na ME v Tacenu a MS v Pau.

Dvaadvacetileté současné české jedničce nicméně i druhé místo definitivně zajistilo letenku na olympijské hry v Tokiu. "Je to hrozně skvělý pocit, hrozně si to užívám. Tímhle jsem si splnila svůj sen, na který jsem deset let dřela," radovala se.

V trojském umělém kanálu neměly domácí kanoistky daleko k absolutnímu triumfu. Tereza Kneblová ale v nadějně rozjetém finále minula branku, musela se do ní vrátit a zůstala ještě se dvěma penalizacemi sedm sekund od bronzu šestá. Třetí místo tak obsadila Lucie Priouxová z Francie s osmisekundovou ztrátou na české duo. Pouze medailistky se v desetičlenném finále vypořádaly s náročnou tratí bez dotyku branky.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze:

Muži:

K1: 1. Prskavec (ČR) 97,97 (0 trestných sekund), 2. Kauzer (Slovin.) -0,52 (0), 3. Polaczyk (Pol.) -1,09 (0), 4. Hradilek -1,55 (0), …6. Přindiš -2,27 (2), v semifinále 28. Maslaňák (všichni ČR)

Ženy:

C1: 1. G. Satková 121,75 (0), 2. Fišerová (obě ČR) -0,30 (0), 3. Priouxová (Fr.) -8,28 (0), …6. Kneblová (ČR) -15,50 (4).

