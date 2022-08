Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství Evropy v Mnichově stříbrnou medaili v závodě na 1000 metrů. Na olympijské trati jej porazil jen letošní světový šampion Rumun Catalin Chirila. Třetí místo obsadil Carlo Tacchini z Itálie.

Devětadvacetiletý Fuksa na kilometru obhajoval triumf z loňského ME v Poznani, po velkém boji ale prohrál s Chirilou. Krátce po polovině trati se český reprezentant dostal do čela, o pět let mladší Rumun se ale dokázal na první místo vrátit a následně se mu podařilo ustát Fuksův finiš.

Chirila tak po triumfu na MS před dvěma týdny ovládl i kontinentální šampionát, Fuksa byl v Halifaxu třetí.