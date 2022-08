Soupeřka tahala Mäki za dres, Češka i tak doběhla šestá. Alekna navázal na otce

Kristiina Mäki doběhla na atletickém mistrovství Evropy šestá ve finále patnáctistovky, od medaile ji dělily zhruba dvě sekundy. Zvítězila britská favoritka Laura Muirová. Druhé zlato v Mnichově získala Nizozemka Femke Bolová, která po středečním triumfu na hladké čtvrtce suverénně ovládla i finále běhu na 400 metrů překážek.

Třicetiletá česká rekordmanka Mäki se v průběhu finálového závodu pohybovala nejčastěji na devátém místě, v cílové rovince si však výrazně polepšila. Nezastavila ji ani nepříjemnost s Ellie Bakerovou.

"Při vběhu do poslední stovky mě Britka chytla zleva za dres a asi tři čtyři kroky chtěla padat. Tam jsem si hlavně říkala, že nesmím spadnout. Ona se mi v cíli omluvila a říkala, že se jí tam zadrhl prstýnek. Asi by se s tím dalo něco dělat, nějaké protesty, ale nic by to neřešilo. Myslím, že šlo být třeba pátá bez tohoto menšího konfliktu. Ale i tak jsem spokojená," řekla Mäki novinářům po svém nejlepším výsledku na vrcholné akci.

Finále běžela i na loňských olympijských hrách v Tokiu, kde skončila třináctá. Šestým místem se přiblížila čtyři roky starému výsledku Simony Vrzalové, která skončila na ME v Berlíně pátá.

Suverénní evropská jednička letošní sezony a obhájkyně zlata z Berlína 2018 Muirová převzala vedení dvě kola před koncem a o 400 metrů později nasadila k finiši. Jejímu tempu dokázala čelit jen Irka Ciara Mageeanová, zatímco Polka Sofia Ennaouiová vedoucí dvojici marně stíhala.

Finále běhu na 400 metrů překážek suverénně ovládla Bolová a po středečním triumfu na hladké čtvrtce má druhé zlato. Dvaadvacetiletá nizozemská favoritka vyhrála s propastným náskokem více než půldruhé sekundy. Dvě zlaté medaile získal v Mnichově také norský běžec Jakob Ingebrigtsen, nejrychlejší na 1500 i 5000 metrů.

V mužském finále na 400 metrů překážek obhájil zlato Nor Karsten Warholm. Olympijský vítěz a světový rekordman zvítězil podobně jednoznačně v čase 47,12, i on měl více než sekundový náskok. Vynahradil si tak nezdar z finále červencového MS v Eugene, kde při návratu po zranění v závěru nestačil a skončil sedmý.

Teprve devatenáctiletý Litevec Mykolas Alekna vyhrál finále diskařů v rekordu šampionátu 69,78 metru a navázal na otce Virgilijuse, který triumfoval v roce 2006 na ME v Göteborgu a má i dvě zlaté medaile z OH a dvě z MS. V páté sérii sesadil z prvního místa mistra světa Kristjana Čeha a nakonec slovinského vrhače zdolal o metr a půl.

Sprint na 200 metrů vyhrál Brit Zharnel Hughes, v lehkém protivětru zvítězil v čase 20,07. Zlato přidal ke stříbru ze stovky a dvěma titulům z Berlína 2018. Ženské finále ovládla Švýcarka Mujinga Kambundjiová, britskou obhájkyni prvenství Dinu Asherovou-Smithovou předčila o 11 setin. Ta si nicméně stříbrem spravila chuť po stovce, na které skončila kvůli menstruačním bolestem ve finále poslední.

Pro zlato na 3000 metrů překážek si doběhl Fin Topi Raitanen. Trojskokankám vládla v osobním rekordu 15,02 metru Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková, která dosud sbírala úspěchy spíše jako dálkařka.

Mistrovství Evropy v atletice v Mnichově:

Finále:

Muži:

200 m (vítr -0,3 m/s): 1. Hughes 20,07, 2. Mitchell-Blake (oba Brit.) 20,17, 3. Tortu (It.) 20,27, 4. Dobson (Brit.) 20,34, 5. Hartmann (Něm.) 20,50, 6. Retamal (Šp.) 20,63.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,12, 2. Happio (Fr.) 48,56, 3. Copello (Tur.) 48,78, 4. Vaillant (Fr.) 48,79, 5. Abuaku (Něm.) 48,79, 6. Watrin (Belg.) 48,98.

3000 m př.: 1. Raitanen (Fin.) 8:21,80, 2. Abdelwahed 8:22,35, 3. O. Zoghlami (oba It.) 8:23,44, 4. Arce (Šp.) 8:25,00, 5. Bebendorf (Něm.) 8:26,49, 6. Martos (Šp.) 8:26,68.

Disk: 1. Alekna (Lit.) 69,78, 2. Čeh (Slovin.) 68,28, 3. Okoye (Brit.) 67,14, 4. Pettersson 67,12, 5. Stahl (oba Švéd.) 66,39, 6. Gudžius (Lit.) 65,40.

Ženy:

200 m (vítr +0,4 m/s): 1. Kambundjiová (Švýc.) 22,32, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 22,43, 3. Karstoftová (Dán.) 22,72, 4. Williamsová (Brit.) 22,85, 5. Klaverová (Niz.) 22,88, 6. Grebová (Fr.) 23,06.

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:01,08, 2. Mageeanová (Ir.) 4:02,56, 3. Ennaouiová (Pol.) 4:03,59, 4. Snowdenová (Brit.) 4:04,97, 5. Kleinová (Něm.) 4:05,49, 6. Mäki (ČR) 4:05,73.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,67, 2. Tkačuková 54,30, 3. Ryžykovová (obě Ukr.) 54,86, 4. Gallegová (Šp.) 54,97, 5. Iuelová (Nor.) 55,32, 6. Lehikoinenová (Fin.) 55,58.

Trojskok: 1. Bechová-Romančuková (Ukr.) 15,02, 2. Mäkeläová (Fin.) 14,64, 3. Minenková (Izr.) 14,45, 4. Eckhardtová-Noacková (Něm.) 14,43, 5. Mamonaová (Portug.) 14,41, 6. Metzgerová (Brit.) 14,33.