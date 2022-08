Zase ten Rumun. Kanoista Fuksa získal stříbro z ME, zdolal ho jen mistr světa Chirila

Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství Evropy v Mnichově stříbrnou medaili v závodě na 1000 metrů. Na olympijské trati jej porazil jen letošní světový šampion Rumun Catalin Chirila. Třetí místo obsadil Carlo Tacchini z Itálie.

Devětadvacetiletý Fuksa na kilometru obhajoval triumf z loňského ME v Poznani, po velkém boji ale prohrál s Chirilou. Krátce po polovině trati se český reprezentant dostal do čela, o pět let mladší Rumun se ale dokázal na první místo vrátit a následně se mu podařilo ustát Fuksův finiš.

"Vůbec jsem Rumuna celou dobu neviděl. Ve finiši jsem se snažil ze sebe vytlačit maximum. Věděl jsem, že jsme na tom plus minus stejně. Doufal jsem, že když se podívám v cíli, že tam budu o trošku před ním, ale nebyl jsem. Nedá se nic dělat. Myslím, že jsem předvedl super závod. Jsem fakt spokojený a jsem rád za další medaili," řekl desetinásobný mistr Evropy Fuksa

Ten získal čtrnáctou evropskou medaili. Chirila po triumfu na MS před dvěma týdny ovládl poprvé i kontinentální šampionát. Fuksa byl v Halifaxu třetí.

Fuksův mladší bratr Petr byl na dvoustovce šestý, za nejrychlejším Litevcem Henrikasem Žustautasem zaostal o 0,858 sekundy. Po vítězství v rozjížďce jel v páté dráze určené favoritům.

"Věděl jsem, že ten Litevec, Španěl (Pablo Graňa) a Polák (Oleksii Koliadych), který vyhrál mistrovství světa v Halifaxu, budou fakt rychlí. Popravdě jsem si říkal, že kdybych byl do šestého místa, tak bych byl fakt rád. A byl jsem šestý a jsem zklamaný. Kdybych byl do čtvrtého, tak bych byl rád," hodnotil své vystoupení.

Ve finále se dnes představí ještě čtyři české lodě včetně Fuksova mladšího bratra Petra nebo kajakáře Josefa Dostála, jenž pojede netradičně závod na 5000 metrů.

Alžběta Veverková a Martina Malíková obsadily na pětistovce na deblkanoi deváté místo.