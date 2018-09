Kajakářka Kudějová skončila v Tacenu nejlépe v sezoně

před 42 minutami

Kudějová obsadila v Tacenu páté místo, vyhrála Rakušanka Corinna Kuhnleová.

Tacen - Kajakářka Kateřina Kudějová skončila na Světovém poháru ve vodním slalomu v Tacenu pátá, nejlépe v sezoně. Vítěznou sérii Australanky Jessicy Foxové přerušila ve Slovinsku Rakušanka Corinna Kuhnleová.

Kudějová zajela deštivé finále s jednou dvousekundovou penalizací za dotyk ve čtvrté brance. Za Kuhnleovou zaostala bývalá mistryně světa o 7,55 sekundy. Na třetí Rakušanku Viktorii Wolffhardtovou měla česká reprezentantka ztrátu přes dvě sekundy.

"Nebylo to úplně bez chyb, ale na Tacen to bylo docela dobré. Trošku mě mrzí hned ta druhá protivoda, protože se mi to tam stalo už podruhé," litovala Kudějová v tiskové zprávě. "Trať mi nepřišla až tak těžká, ale hrozně se mění voda a nevíme nikdy, co se stane," dodala.

Foxová, která v této sezoně vyhrála všechny tři předchozí závody kajakářek a přemožitelku dosud nenašla ani mezi kanoistkami, zajela čistou jízdu. Rovněž bezchybná Kuhnleová ale tentokrát byla o 1,07 sekundy rychlejší.

Závod kanoistů vyhrál Němec Sideris Tasiadis. Žádný z českých reprezentantů do desetičlenného finále nepostoupil. Michala Jáněho dělilo na jedenáctém místě od postupu 17 setin. "Dal jsem úplně zbytečný šťouch, který mě vysunul mimo finále. Ale vzhledem k tomu, jak byla ta trať těžká a nepříjemná, tak jsem docela rád, jak jsem se s některými pasážemi popasoval. Jedenácté místo je nakonec docela dobré," řekl Jáně.

Finále seriálu se uskuteční za týden ve španělském Seu d'Urgell.