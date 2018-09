Kajakáři i kanoistky uspěli na MS hned v prvním kole kvalifikace

před 1 hodinou

Českým kajakářům i kanoistkám se na úvod mistrovství v Riu de Janeiro dařilo.

Rio de Janeiro - Všichni čeští kajakáři i kanoistky postoupili na mistrovství světa ve vodním slalomu hned z prvního kola kvalifikace do sobotního semifinále. Nejvíce se dařilo obhájci světového titulu Ondřeji Tunkovi, který kvalifikaci vyhrál. V brazilském Riu de Janeiro tak budou v semifinále všechny české lodě, ve středu totiž postoupili kajakářky a kanoisté.

Tunkovi, kterému se v této sezoně příliš nedařilo a při finále Světového poháru v Seu d'Urgell ani nepostoupil do semifinále, na olympijském kanále v Riu kvalifikační jízda sedla.

Vyhrál s náskokem 65 setin sekundy před Italem Zenem Ivaldim. "Jako vítězství to neberu, je to kvalifikace. Mně se ale od začátku jelo dobře. Byl jsem v místech, kde jsem chtěl být, neudělal jsem žádnou větší chybu. Jsem rád, že jsem postoupil hned z první jízdy," pochvaloval si v tiskové zprávě.

Vítěz SP Jiří Prskavec zajel rovněž čistě a se ztrátou 1,10 sekundy skončil pátý. Hodnotil to pozitivně, protože si byl vědom několika chyb. "Ve výsledku jsem dostal jen vteřinu od vítěze, tak jsem z toho spíš překvapený. Ten zbytek jízdy musel být spíš rychlejší a to mi dodává sebevědomí do dalších bojů," komentoval svůj výkon.

Obhájce stříbrné medaile Vít Přindiš dostal jako jediný z Čechů penalizaci za dotek branky a se ztrátou 4,60 sekundy obsadil 21. příčku. V nejpočetnější kategorii kajakářů ale postoupilo přímo 30 závodníků, takže mu to s přehledem stačilo.

Trojice českých kanoistek se seřadila od čtvrtého do šestého místa v rozmezí necelých šesti desetin sekundy. Díky čisté jízdě byla nejlepší z nich třiatřicetiletá Kateřina Havlíčková. "Trať byla na kvalifikaci docela těžká. Nahoře bylo hodně branek namačkaných na sobě a ten spodek byl přes velké válce. Tam to hodně záleželo, jak vyjde voda. Některé holky tam i plavaly, takže jsem byla ráda, že jsem to ustála hlavou nahoru a všemi brankami," řekla mistryně světa z roku 2011 a stříbrná medailistka z MS 2015, kdy ještě závodila pod dívčím jménem Hošková.

Vicemistryně světa Tereza Fišerová i mladičká Gabriela Satková měly jeden "šťouch" a dojely těsně za ní. Pro Satkovou to byl individuální debut na seniorském MS. "Nervy jsem měla. Je to úplně něco jiného. Ale myslím si, že jakmile jsem projela startovní linii, tak to ze mě opadlo. Trať mi dneska sedla. Dole na velkém skoku jsem si špatně přehodila a musela jsem následující kombinaci řešit jinak, než jsem chtěla, ale dopadlo to dobře," popisovala.

Kvalifikaci vyhrála trojnásobná mistryně světa Jessica Foxová z Austrálie.