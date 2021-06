Slalomáři mají před olympiádou formu, ale v Tokiu je čeká zkouška psychické odolnosti

Světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji byl o víkendu generálkou před olympijskými hrami. A české kvarteto ji zvládlo velice dobře. Zlaté jízdy kajakáře Jiřího Prskavce a kanoisty Lukáše Rohana i bronz „singlířky“ Terezy Fišerové v silné světové konkurenci jsou nemalým příslibem i pro Tokio.

"Všichni potvrdili, že na olympiádě mají reálné šance na přední umístění," říká šéftrenér Jiří Pultera v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Lze říci, že Prskavec má na to, aby si po bronzu z Ria v roce 2016 opět odvezl některý z cenných kovů?

Určitě! Na letošním mistrovství Evropy v Itálii byl po jedné malé chybě až sedmý, ale teď v Troji v souboji s nejlepšími světovými kajakáři svým výborným výkonem potvrdil, že patří mezi absolutní elitu. Protože pražská trať je hodně podobná té, která bude v Tokiu, tak by si pro některou z medailí měl dojet i tam. Už osm let se v převážné většině velkých mezinárodních soutěží pohybuje mezi třemi nejlepšími, má bohaté zkušenosti, stabilní špičkovou formu a je v pohodě. Podařilo se mu skloubit rodinný život se dvěma dětmi se sportovním, těší ho skvělé zázemí.

Lepší výsledky z letošního mistrovství Evropy i teď v Troji se asi naopak čekaly od kajakářky Minařík Kudějové. Co byste řekl na její adresu?

V italské Ivrei je přírodní voda, která je pro nás už trochu cizí, jsme zvyklí na závody v kanálech, takže její vyřazení v semifinále za velké zklamání nepovažuji. Teď v Troji sice zase nenašla cestu mezi nejlepší desítku, ale její jízda byla až do 18. branky výborná. V nominačních závodech se představila jako jasná česká jednička a věřím, že naváže na loňský titul mistryně Evropy. Ve vodním slalomu hraje dost často nemalou roli i náhoda, a proto závodníci musí být dobře psychicky připraveni, aby případné plně nevydařené jízdy nakonec zvládli. A Kateřina patří k těm, kteří to dokážou, a proto by její vystoupení v Tokiu mělo být úspěšné.

Lukáš Rohan na sebe upozornil dost nečekaným vítězstvím. Čekal jste tento úspěch?

V našem týmu patří k mladším kanoistům a stále se zlepšuje. V Troji jel báječně a bez šancí nebude ani na své první olympiádě. Na loňském mistrovství Evropy získal stříbrnou medaili a letos na šampionátu v Itálii skončil jen těsně za finálovou desítkou. Jeho včerejší vítězství bude pro něj určitě velkou povzbuzující injekcí.

Kanoistka Tereza Fišerová si v roli úřadující vicemistryně Evropy zase dojela pro medaili. Prozrazuje to její výbornou formu?

Především chci prozradit, že jsem ji neviděl jet průměrně. Buď se jí vůbec nedařilo, anebo byla skvělá. V poslední době však už jen září. V Itálii jako jediná česká reprezentantka vybojovala medaili a obhájila tak titul vicemistryně starého kontinentu. Třetím místem v Troji pak dokázala, že i na své první olympiádě v Tokiu může mít medailové ambice. Jinak mě těší, že Světový pohár se v Praze mohl uspořádat. Horší už byla některá tzv. bezpečnostní nařízení, která v některých případech byla nesmyslná, ale zřejmě nás čekají i v Tokiu.

Jak bude vypadat závěrečná příprava čtyř olympioniků?

Koncem tohoto týdne je ještě na programu Světový pohár v Německu, kterého se však z našeho kvarteta zúčastní jen Fišerová. A potom už 5. července se celá naše výprava vydá na přípravný kemp do Tokia. Závodníci chtěli této možnosti využít hlavně z důvodů aklimatizace a poznání všech podmínek, za jakých budou bojovat o medaile. Velkou roli však ve významných závodech má psychika, a proto mám obavu, aby v očekávané "tokijské bublině" nebyla narušena. Tento způsob závěrečné přípravy za výrazně omezené činnosti nemáme vyzkoušený a určitě bude vyžadovat velkou odolnost. Přesto plně spokojen budu jen se ziskem některé z medailí.