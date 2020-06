"Jestli bude syn teplej, tak to z něj vymlátím." Proti Vémolovi se ohradil i sponzor

Český bojovník MMA Karlos Vémola čelí kritice za homofobní výroky týkající se jeho devítiletého syna.

"Můj kluk, ten je trošku měkkej. Z toho bude spíš takovej baleťák, je mu devět let. Já teda říkám, že šest, protože je chudák takovej pomalejší," prohlásil čtyřiatřicetiletý zápasník v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

"On to má po mámě," připojil urážku bývalé partnerky.

"Dal jsem ho na ragby, to vůbec nešlo, to na něj bylo moc drsný. Teď jsem ho dal na fotbal. On to v sobě nemá. Já to do něj úplně nechci vmlátit, chci, aby z něj byl trochu chlap, ale ne po mým. Když vidím, že to v tom děcku není, tak to v tom děcku není," pokračoval rodák z Olomouce.

"Já mu vždycky říkám, buď šampión, čeho chceš. Můžeš hrát fotbal, ty seš takovej měkkej, baleťák. Hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím," dodal se smíchem.

Že by se jednalo o čirou nadsázku Vémola odmítl hned vzápětí. "Já to myslím naprosto vážně a přesvědčuju ho o tom od nultého věku. A změňme téma," uzavřel.

K nesouhlasným reakcím se nejnověji připojil i dlouholetý Vémolův sponzor, společnost Nutrend.

"Karlose velmi ctíme v rámci sportu, obdivujeme vše, co dokázal a jsme hrdí na to, že na jeho úspěchu máme i my svou zásluhu. Zásadně však odmítáme jeho výroky týkající se homosexuality a považujeme je za velmi nešťastné a hloupé. Ve společnosti Nutrend jsme vždy plně respektovali všechny lidi bez ohledu na jejich orientaci, politickou a náboženskou příslušnost či barvu pleti," znělo oficiální prohlášení.