James dal Washingtonu 57 bodů, Satoranský porážku jen sledoval

před 23 minutami

Hvězdný LeBron James se 57 body postaral o ukončení čtyřzápasové série porážek Clevelandu v NBA a v pátečním utkání dovedl Cavaliers k vítězství 130:122 ve Washingtonu. Tomáš Satoranský přihlížel střeleckému rekordu sezony pouze z lavičky domácího týmu.

Washington - James poprvé od své nováčkovské sezony zažil tak dlouhou šňůru proher a famózním výkonem ji utnul. Proměnil 23 z 34 střeleckých pokusů z pole, k tomu přidal 11 doskoků a sedm asistencí.

"Takhle dobře jsem se v životě necítil," řekl dvaatřicetiletý James po druhém nejlepším výkonu v kariéře. Jeho osobním maximem je 61 bodů, které nastřílel před třemi lety proti Charlotte. "O každé střele jako kdybych hned věděl, že skončí v koši," dodal.

Tahounem Washingtonu byl s 36 body Bradley Beal, ale trenér Scott Brooks musel být stejně jako v předchozím zápase s Phoenixem nespokojený s obranou. Jen v první čtvrtině nechali Wizards soupeře nastřílet 42 bodů. James byl k nezastavení po celý zápas. "Pořád to v sobě má. My to věděli," podotkl Brooks. Jeho příprava na hvězdu soupeře nebyla nic platná, Wizards prohráli počtvrté z pěti posledních zápasů.

Pozici nejlepšího týmu soutěže potvrdil Boston po vítězství 101:94 v Oklahomě. Celtics k sedmé výhře v sezoně dovedl s 25 body Kyrie Irving. Posedmé zvítězil i Houston, který i díky 29 bodům a 11 asistencím Jamese Hardena vyhrál v Atlantě 119:104.

Philadelphia porazila Indianu 121:110 a australský rozehrávač Ben Simmons si při čtvrté výhře Sixers v řadě připsal druhý triple double v kariéře za 14 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí.