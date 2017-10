Washington už v NBA zase vítězí. Satoranský odehrál největší počet minut v sezoně a dal tři body

před 39 minutami

New York - Basketbalisté Washingtonu porazili v nedělním utkání NBA domácí Sacramento 110:83 a při nejvýraznější výhře Wizards v této sezoně dostal zatím největší prostor na palubovce i Tomáš Satoranský.

Den před 26. narozeninami český rozehrávač za 17 a půl minuty hry proměnil tříbodovou střelu a přidal čtyři asistence i dva doskoky. Při předchozích dvou startech odehrál dohromady jen deset minut.

Wizards se dočkali vítězství po dvou porážkách. V Sacramentu ani jednou neprohrávali a vypracovali si vedení až o 37 bodů. Zápas zahájili šňůrou 13:0 a s celkem 35 body sehráli dosud nejpovedenější čtvrtinu v ročníku. Kapitán John Wall v tomto úseku hry dal 11 ze svých 19 bodů, poté co trefil úvodní čtyři střely z pole, z toho tři tříbodové.

"V úvodu sezony se mi zatím střelecky moc nedařilo. Pokud ale budu střely proměňovat takhle a pravidelně, budeme jako tým mnohem silnější a bude těžší nás bránit," řekl Wall.

Vedle útoku s celkem 17 přesnými trojkami hostům fungovala i obrana, ve které donutili soupeře k 20 ztrátám. "Velmi pravděpodobně to byl zatím náš nejlepší výkon. A to na obou stranách palubovky. Doufám, že na to navážeme i v dalších zápasech," přál si kouč Scott Brooks.

New York Knicks na jedenáctý pokus dokázali porazit Cleveland, navíc na jeho palubovce. Při výhře 114:95 se o více než polovinu bodů postarali Tim Hardaway (34) a Kristaps Porzingis (32). Cavs utrpěli čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů a mají zápornou bilanci 3-4.

Prohráli i šampioni z Golden State, kteří rovněž před svými fanoušky podlehli 107:115 Detroitu. Indiana porazila San Antonio 97:94 díky vítězné trojce Victora Oladipa, který v poslední části nastřílel 13 ze svých 23 bodů. Janis Adetokunbo pomohl 33 body a 12 doskoky k vítězství Milwaukee v Atlantě 117:106.

Výsledky NBA:

Atlanta - Milwaukee 106:117, Brooklyn - Denver 111:124, Charlotte - Orlando 120:113, Cleveland - New York 95:114, Golden State - Detroit 107:115, Indiana - San Antonio 97:94, Sacramento - Washington 83:110 (za hosty Satoranský 3 body, 4 asistence, 2 doskoky).