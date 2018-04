Jakš končí s lyžováním, přednost dostane rodina

před 1 hodinou

Po zimní sezoně ukončil kariéru další český reprezentant, běžkař Martin Jakš.

Praha - Běžec na lyžích Martin Jakš končí v 31 letech kariéru. Poslední dosud aktivní člen bronzové štafety z olympijských her ve Vancouveru v roce 2010 se chce více věnovat rodině.

"Krátce po návratu z olympiády se nám předčasně narodil chlapeček. Má přítomnost doma bude nyní tedy ještě důležitější. A to nakonec rozhodlo," uvedl v tiskové zprávě Jakš, který má s manželkou Helenou ještě dvě dcery. "Holky mi rostou jako z vody a to odjíždění pryč už není tak úplně bezstarostné jako dřív. Už před sezonou jsem to měl trochu v hlavě, ale finální rozhodnutí jsem nechával až na jaro. Nakonec to po této sezoně bylo trochu těžší, protože jsem z ní měl dobrý pocit. Jak výsledkově, tak i systémem," prohlásil někdejší mistr světa do 23 let.

V posledních sezonách byl tahounem mužské reprezentace. Na únorové olympiádě v Pchjongčchangu skončil devátý ve skiatlonu a osmý v závodu na 50 km klasicky, což byl jeho nejlepší individuální výsledek pod pěti kruhy v kariéře. S Alešem Razýmem byli sedmí ve sprintu dvojic.

Ani vydařená sezona ho nakonec nepřesvědčila k tomu, aby v kariéře pokračoval, i když ho lákala další spolupráce s finským šéftrenérem české reprezentace Ilkkou Jarvou. "Na splnění cílů v tréninku, které jsme si stanovili, nebylo během jednoho léta dost času," uvedl Jakš.

Během třinácti sezon ve Světovém poháru se pětkrát probojoval na stupně vítězů. Třikrát se štafetou, s níž získal i jedno vítězství, a dvakrát v závodech jednotlivců.

U sportu by rád zůstal. "I když v úplně jiné pozici. Uvidíme, jak se to vyvine," řekl Jakš.

"Budeme velice rádi, když se v budoucnu domluvíme na nějaké formě spolupráce. Jako například s Martinem Koukalem, který působí u juniorské reprezentace. Závodníci, kteří dosáhli významných světových úspěchů, rozhodně mají co předávat dalším generacím," uvedl sportovní ředitel běžeckého úseku lyžařského svazu Lukáš Sacher.

"Martin toho pro české běžecké lyžování odvedl spoustu, je posledním z té veleúspěšné generace závodníků. V posledních letech byl lídrem nejen v závodech, ale také pilířem celého týmu. Všichni mladší reprezentanti k němu vzhlíželi a on jim toho hodně předal," uvedl Sacher.