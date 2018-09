Houby, studium a pak dřina v Japonsku. Dostál už začne přípravu na olympijské tažení

před 1 hodinou

Kajakář Josef Dostál na nedávném mistrovství světa v Portugalsku obhájením titulu potvrdil kralování na pětistovce, na kilometrové trati si dojel pro bronzovou medaili. "Možná, že jsem na sebe dost přísný, ale s výkony moc spokojený nejsem," prozradil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jaká tedy byla vaše letošní sezona?

Průměrná, protože především na jaře se mi nedařilo a jen postupně jsem se zlepšoval. Hned několikrát jsem v různých závodech, včetně kilometru na mistrovství Evropy, skončil pod medailovými stupínky. Když totiž jedu jakýkoliv závod, tak ho chci vyhrát.

To se vám podařilo na pětistovce v Portugalsku. Jaký to byl závod?

Nejlepší v celé mé sportovní kariéře, což prozrazují i výborné mezičasy. Přitom jsem ji speciálně netrénoval, spíš jsem se věnoval čtyřkajaku v novém složení.

S bronzem na kilometru spokojený nejste?

Každá medaile z mistrovství světa má svoji hodnotu, což platí i o tomto bronzu. Nespokojen jsem však byl se svým výkonem. Závod jsem nezvládl takticky, po 300 metrech jsem zvolnil a soupeři mi ujeli. Asi jsem se také trochu uspokojil vítězstvím na poloviční trati. Po jejím zrušení na olympijských hrách to byla v mém programu asi poslední jízda a moje pozornost v tréninku bude teď mířit na kilometr.

Zmínil jste se o častém tréninku čtyřkajaku. Z vystoupení na šampionátu jste asi moc radosti neměl…

To tedy ne, i když semifinále bylo přímo úžasné. Jenže ve finále jsme doslova propadli. Nevyšel nám start a chybělo nám i správné tempo. Dva měsíce tréninku nestačilo nepochybně i proto, že kontaktu se zahraničními soupeři jsme se dočkali až na mistrovství, což nebylo ideální. O nervozitě mluvit nemohu, vydal jsem ze sebe maximum. Byl to však můj už devátý závod ve čtyřech dnech, což se na výkonu asi také projevilo. Dost možná, že po mém návratu do Prahy se to podepsalo i na nepříjemné viróze.

Jaký máte program do konce roku?

Do poloviny října mě čekají různé sponzorské aktivity, dovolená s přítelkyní. Už jsem začal rybařit, těším se na houbaření v jižních Čechách a už musím myslet na studijní povinnosti na Vysoké škole zemědělské. A 15. října mi začíná příprava na novou sezonu. Dva týdny v Praze, pak celý listopad v Japonsku a v prosinci dřina na horách. V tomto období už si budu muset hlídat stravu a do programu vložit víc různých cvičení a masáží.

S jakými disciplínami, samozřejmě kromě singlu na kilometrové trati, počítáte pro příští rok?

Mám několik zájemců na deblkajak a ve hře je pochopitelně i čtyřkajak. Na jaře, podle výsledků, budu v tomto směru chytřejší. Jednoznačnou prioritou však bude úspěšné zvládnutí olympijské kvalifikace.