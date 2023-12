Vzkaz pro házenkářky: Nic není nemožné. Ať se na můj gól zapomene, přeje si legenda

České házenkářky prošly na mistrovství světa v Dánsku, Norsku a Švédsku mezi finální osmičku. Už teď dosáhly skvělého úspěchu, znovu po šesti letech a teprve podruhé v historii. Dnes zabojuje výběr norského kouče Benta Dahla ve čtvrtfinále proti Francii o další posun. Jak vidí české šance reprezentační legendy Iveta Korešová (dříve Luzumová) a Michaela Kalayci (Hrbková)?

"Holky vyhrály čtyři zápasy ze šesti, klobouk dolů. Výkony se zlepšovaly každým duelem. Při utkání s Brazílií jsem byla strašně nervózní a srdce mi tlouklo jako nikdy. Naštěstí to bylo se šťastným koncem," popisuje dlouholetá česká kapitánka Iveta Korešová.

Češky na MS v základní skupině porazily Kongo a Slovensko, prohrály s favorizovaným Nizozemskem.

V osmifinálové fázi přehrály Ukrajinu, pak senzačně skolily Španělky a proti Brazilkám stačila i prohra o čtyři góly. Povedlo se, Brazílie zvítězila jen 30:27.

Zkraje šampionátu se musel tým vypořádat se zraněním jedné z lídryň Kamily Kordovské, potom dostal od Nizozemska ťafku v podobě drtivé porážky o 13 gólů.

"Kamily mi bylo strašně líto, ale tým se potom semkl. A Nizozemsko? Na každém turnaji přijde slabší chvilka, důležité je, že pak proti Španělsku hrály holky perfektně, to byla opravdu jízda," těší Kalayci, která zářila v reprezentačním dresu s příjmením Hrbková.

Před dvěma lety ukončila kariéru, usadila se v Německu, kde hrála, a provdala se za manžela tureckého původu. Před třemi měsíci porodila dvojčata.

To Korešová házenou ještě hraje v rodném Písku, národního dresu se však vzdala ze zdravotních, rodinných i pracovních důvodů.

Právě ony dvě sehrály před šesti lety na MS v Německu památnou akci v posledních vteřinách osmifinále proti Rumunsku.

V té době Luzumová přechytračila obranu soupeřek přihrávkou do křídla, Hrbková se trefila přesně a Češky vyhrály 28:27.

Zmiňovaná akce z osmifinále MS 2017 na videu v čase 6:35.

10:17 České házenkářky na MS 2017. | Video: YouTube kanál krobgraphic

"Pro mě je to dodnes nejlepší zážitek v reprezentační kariéře. Nedávno jsem si to pouštěla a opět jsem měla husí kůži," přiznává Korešová.

"Já na to vzpomínám při každém turnaji. Čekala jsem, kdy to někdo trumfne, ať už mě s tím nikdo neotravuje, vždyť je to už šest let. Samozřejmě to říkám v legraci," usmívá se Kalayci.

Kariéru v národním družstvu ukončila i Jana Knedlíková, šestinásobná vítězka Ligy mistryň, a nový norský kouč Dahl musel naplno nastartovat proces generační obměny. Tradiční opory Markétu Jeřábkovou, Petru Kudláčkovou nebo Veroniku Malou doplnily mladé pušky.

"Nejvíce mě zaujala Charlotte Cholevová, věřím, že po MS dostane víc příležitostí i ve francouzské lize. Překvapila mě také brankářka Sabrina Novotná, to je velký talent," vypichuje Kalayci. "Bylo potřeba omladit kádr a dát mu nový impulz. Holky se postupně otrkají," dodává.

"Sabrina nás podržela v závěru proti Brazílii, to bylo klíčové. Charlotte hraje skvěle, nicméně obecně se mi výkony mladých holek moc líbí," konstatuje Korešová.

Vloni v létě převzal po 12 letech vlády Jana Bašného reprezentaci norský odborník Dahl. Obě bývalé reprezentantky se shodují, že šlo o správný krok.

"Podle ohlasů jsou všichni spokojení a na hře je to vidět. Já sice nového trenéra neznám, pod panem Bašným jsem hrála vždy ráda, ale chápu, že po určité době už byl čas na změnu asi i na tomto postu," míní Kalayci.

"Je to určitě oživení. Jak velký vliv bude ta změna mít, to se uvidí ještě časem. Každopádně už dokázal s týmem postoupit do čtvrtfinále MS a dobře rozjetá je i kvalifikace na mistrovství Evropy," chválí Korešová.

Na aktuálním šampionátu se Češky přesunuly z Dánska do Trondheimu a dnes od 17:30 vyzvou úřadující olympijské šampionky Francouzky. Karty jsou dané jasně, český tým může jedině překvapit.

"Myslím, že nás nepodcení, pamatují si porážku z loňské kvalifikace. Ale nic není nemožné, my navíc můžeme hrát v klidu, bez nervů. Jestli holky najdou zbytky sil a všechno si sedne jako proti Španělsku, může z toho být dobrý výsledek," věří Korešová.

"Holky do toho musí jít koncentrovaně, každá chyba se bude trestat. Můžeme jen získat, můžeme Francii potrápit. Když budeme hrát uvolněně, máme šanci," doufá Kalayci.

"Pamatuju si to čtvrtfinále z MS 2017 v Německu proti Nizozemsku. To byl z naší strany výborný zápas a soupeř se musel hodně nadřít, aby nás porazil. Přeju holkám, ať si to užijí, dají do toho všechno a ať jim vyjde vše, na co sáhnou," uzavírá Korešová.

Češky mají už nyní jistotu, že si v příštím roce zahrají kvalifikační turnaj o olympiádu v Paříži. Ovšem premiérové semifinále MS je také pořádně lákavá meta.