Neskutečné, slaví florbalistky druhou medaili z MS v historii. Po boji mají bronz

České florbalistky porazily v duelu o třetí místo na mistrovství světa v Singapuru Švýcarsko 5:4 a získaly druhou medaili v historii po bronzu z roku 2011. Přerušily sérii pěti čtvrtých míst.

Švýcarky skončily bez medaile poprvé po 12 letech. Tehdy prohrály na domácím šampionátu v St. Gallenu s českým týmem zápas o bronz a v Singapuru nyní nerozšířily sbírku jedné zlaté, čtyř stříbrných a pěti bronzových medailí.

Dvěma góly přispěla k úspěchu české reprezentace Vanessa Rebecca Keprtová, která v čase 58:07 zařídila rozhodující vedení 5:3. Výsledek ještě zkorigovala 45 sekund před koncem v power play také svým druhým gólem v utkání Isabelle Gerigová.

"Je to úplně neskutečné. Jsem ráda, že se nám to dneska povedlo a je to doma," řekla novinářům útočnice Anna Brucháčková, která byla na turnaji se 14 body za šest branek a osm asistencí nejproduktivnější českou hráčkou.

"Bylo to fajn. Doufám, že dokážeme v České republice dojít do finále," dodala letošní debutantka s vyhlídkou na šampionát v roce 2025 v Brně a Ostravě.

Úvodní dějství nabídlo množství šancí na obou stranách, ale vedoucí branky se dočkaly Švýcarky. V čase 16:35 Gerigová z otočky našla z levé strany na pravé Corin Rüttimannovou, která bekhendem překonala přesouvající se Janu Christianovou. Střelkyně si polepšila už na 98 bodů za 61 branek a 37 asistencí ve 48. utkání na MS.

V úvodu druhé třetiny se Christianová přesunula proti střele Leily Edizové a skvěle zasáhla. Ve 28. minutě se ale uvolnila z levé strany od mantinelu Gerigová a zvýšila náskok Švýcarska. Za 117 sekund se poprvé radoval český tým. Brucháčková prokličkovala švýcarskou obranou a poprvé překonala Laru Heiniovou.

"Popravdě to bylo tak strašně rychlé, že ani nevím, co jsem na hřišti dělala. Ale jsem ráda, že to tam spadlo a podařilo se nám výsledek otočit," prohlásila osmnáctiletá Brucháčková.

Vyrovnat mohla vzápětí kapitánka Eliška Krupnová, ale Procházkovu týmu se to podařilo až v 38. minutě. Nela Jiráková napravila předchozí ztrátu balonku tak šikovně, že rozehrávku Andrey Gämperliové zblokovala přímo do šance Keprtové. Ta zamířil nad pravé rameno Heiniové a po premiérové brance na MS v kariéře v sobotu proti Finsku se prosadila podruhé za sebou.

Ve 44. minutě otočila stav Krupnová, jejíž první pokus zblokovala Céline Stetlerová, ale odražený balonek poslala česká kapitánka bekhendem jednoruč za Heiniovou. Švýcarky odpověděly při vyloučení Brucháčkové, kdy se přes clonu před Christianovou trefila přesně do pravého horního rohu Stettlerová. V čase 49:10 opět vedly Češky. Jiráková získala míček a Ratajová zamířila přesně.

Náskok zvýšila po přihrávce nejproduktivnější české hráčky na turnaji Brucháčkové Keprtová. Při hře bez brankářky snížila Gerigová. Při pokračování power play Keprtová trefila tyč prázdné branky a český tým už těsný náskok udržel.

"Poslední vteřiny byly docela náročné. Měly tam i pár šancí, které ještě mohly proměnit, ale naštěstí se jim to nepovedlo a myslím, že jsme zaslouženě vyhrály," řekla Brucháčková. "Teď se těším na oslavu. Doufám, že to s holkama rozjedeme a ještě si to tu užijeme," dodala se smíchem.

Mistrovství světa florbalistek v Singapuru:

O 3. místo:

Česko - Švýcarsko 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 30. A. Brucháčková, 38. Keprtová (Jiráková), 44. Krupnová, 50. Ratajová (Jiráková), 59. Keprtová (Brucháčková) - 17. Rüttimannová (Gerigová), 28. Gerigová (Stettlerová), 47. Stettlerová (Gerigová), 60. Gerigová (Wyssová). Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (oba Fin.). Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 2253.

Sestava Česka: Christianová - Šupáková, Beránková, Jiráková, Plášková, Mechlová, Štaňková - Suchá, Krupnová, Řepková - A. Brucháčková, Keprtová, Ratajová - Trojánková, Kubečková, Chudá. Trenér: Lukáš Procházka.