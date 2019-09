Fišerová je v semifinále MS,bojem o Tokio se ale nechce stresovat

Ideální vstup do slalomářského mistrovství světa má za sebou kanoistka Tereza Fišerová. Ve španělském Seu d'Urgell dnes bez problémů postoupila osmým časem z kvalifikace do nedělního semifinále a mohla si odškrtnout další splněný úkol na poslední velké akci sezony.

"Jestli je pro mě kvalifikace formalitou? Snažím se to tak brát, protože pak mám o jednu nervózní jízdu méně. Pro mě je lepší, když si říkám, že kvalifikaci prostě sjedu tak, abych si udržela dobrou pozici do semifinále, a většinou to tak funguje," řekla Fišerová, která na olympijském kanálu obhajuje bronzovou medaili z loňského světového šampionátu v Riu de Janeiro.

Podmínky v Seu sice nepovažuje za ideální a rozhodně má oblíbenější areály, na to se ale snaží nemyslet. "Na některých místech je (kanál) hodně úzký. A občas se stane, že člověk bouchne zadní částí lodi do břehu, což může vyvádět z ideální stopy. Ale měli jsme tu soustředění, tak jsem usilovně pracovala, aby se to změnilo, což se docela podařilo. Když jsem cestovala na šampionát, už jsem byla přesvědčená, že jde o nejlepší kanál, na němž se může jet," pousmála se jedenadvacetiletá vodní slalomářka.

Fišerová má za sebou již tři světové šampionáty, letošní je ale specifický. Bojuje se i o účastnická místa na olympijských hrách v Tokiu, kde se singkanoistky za rok poprvé představí. "Mám to v hlavě. Na olympiádu chce každý sportovec, to by přece lhal, kdyby tvrdil opak. Nechci se ale bojem o Tokio nervovat. Kdybych nosila v hlavě, že jedu o medaili z mistrovství světa a ještě místo na olympiádě, nešlo by o dobrou kombinaci," konstatovala.

Na MS je ve hře jedenáct účastnických míst, která se budou rozdělovat pro země. Národní kvalifikace budou následovat až v příští sezoně. Ve Španělsku si Fišerová jako cíl stanovila umístění do třetího místa. "Předsevzala jsem si, že pokud se mi to povede, odměním se večeří v dobré restauraci. A na větší cíl v podobě Tokia nemyslím," řekla Fišerová, která byla letos čtvrtá na mistrovství Evropy.

Fišerová přesedla do kanoe z kajaku v roce 2015 a věří, že v Tokiu při olympijské premiéře disciplíny chybět nebude. I když se po zařazení do programu her konkurence mezi singlkanoistkami výrazně zvýšila.

"Řekla bych, že hodně rychle roste, což je vidět na nových holkách. Všechny jsme začínaly stejně, ale Australanka Jessica Foxová nastavila děsně vysokou laťku a tudíž se jí snažíme vyrovnat. A myslím, že na nejlepší se dá koukat. Ve startovní listině je nás tady asi sedmdesát. A první dvacítka je schopná jet výborně, zbytku ještě něco chybí," dodala Fišerová.