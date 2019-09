Stoprocentní Češi v kvalifikaci MS. Kajakářky vybojovaly místo na olympiádě

Do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu v Seu d'Urgell postoupily z kvalifikace kanoistů a kajakářek kompletní české trojice. Kajakářky si už díky tomu zajistily účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu.

Nejjednodušší kvalifikaci z kanoistů prožil Tomáš Rak, jenž prošel do sobotního semifinále hned z první jízdy. Lukáš Rohan a Vojtěch Heger ho do postupové třicítky doplnili z opravy.

"Jsem rád, že to vyšlo na postup první jízdou, protože každá kvalifikace na mistrovství světa je náročná. Branky jsou dost nízko nad vodou, takže bylo složitější se pod nimi protahovat. Trať je dneska nezvykle těžší, což je dobře. Je tady totiž lehčí voda, takže by to jinak bylo o setiny," řekl osmý muž z loňského MS Rak.

Z kvalifikace senzačně neprošel první muž světového žebříčku Sideris Tasiadis z Německa. Stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 a obhájce světového bronzu v první jízdě minul branku a v opravě jej jeden dotek poslal mimo postupovou desítku.

V kategorii kajakářek uspěly hned v první kvalifikaci Veronika Vojtová a mistryně světa z roku 2015 Kateřina Kudějová. Zachraňovat se musela letošní evropská šampionka Amálie Hilgertová, jež v druhé kvalifikaci obsadila deváté z deseti postupových míst.

"Tady je to vždycky strašně 'nahňácané', takže i když dojedete do cíle a myslíte si, že jízda byla dobrá, stačit to nemusí. Takže jsem strašně spokojená. I proto, že v Seu jsem se z kvalifikace v kariéře dostala vůbec poprvé," uvedla desátá žena z kvalifikace Vojtová.

Kajakářky si zároveň dnes zajistily účastnické místo pro Tokio, kde bude v každé kategorii závodit jeden zástupce za zemi. Kajakářky a kajakáři mají k dispozici osmnáct míst, kanoisté a kanoistky jedenáct. "Kritérium jedné lodě na zemi je strašně drastické. Takže když máme olympijské místo, tak to je úžasné. Ale musím říct, že před závodem jsme na to vůbec nemyslely, nepočítaly jsme si to. Pro nás teď bude důležité uspět v sobotních semifinále," uvedla Vojtová.

V pátek pojedou na kanálu z OH 1992 kvalifikaci kajakáři a kanoistky.