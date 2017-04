Dustin v Augustě nenastoupil. Srdce toužilo hrát, litovala zranění světová jednička

před 1 hodinou

Americký golfista Dustin Johnson, jenž patřil k největším aspirantům na vítěze turnaje v Augustě, vzdal souboj kvůli zranění zad.

Augusta - Největší favorit golfového Masters Dustin Johnson těsně před startem úvodního majoru sezony odstoupil kvůli zranění zad, které si přivodil ve středu při pádu ze schodů.

První hráč světového žebříčku vzdal souboj o zelené sako v Augustě na poslední chvíli. Po rozcvičení na driving range už byl se soupeři ze závěrečné skupiny na cestě k úvodnímu odpališti, ale nakonec nezahrál ani jedinou soutěžní ránu.

"Srdce toužilo hrát, chtěl jsem to zkusit, ale neměl bych šanci se rovnat s nejlepšími," řekl Johnson. "Nejsmutnější je, že za tři dny budu schopen hrát, ale teď můžu švihat tak na sedmdesát procent. Naražený levý loket problémem není, ale bederní část zad. Mám problém při zásahu míčku a rotaci těla," uvedl.

Dvaatřicetiletý Američan měl den před začátkem turnaje nehodu v pronajatém domě. "Bylo to groteskní," řekl Johnson a popsal, jak se zranil: "Oblékal jsem si ponožky, uklouzl a sletěl ze tří schodů. Nejvíce to odnesla levá část zad."

Dostal léky a doporučení být v klidu, přesto chtěl do prestižního turnaje nastoupit. "Celé dopoledne jsem se snažil dát do kupy. Hraju v životní formě a je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů. Bylo těžké odstoupit. Jsem smutný," řekl.

Loňský vítěz US Open se chystal v Augustě startovat s cílem vylepšit čtvrté místo z minulého ročníku, které je na Masters jeho maximem. Měl pro to všechny předpoklady, protože hrál v životní formě a triumfoval v posledních třech turnajích, ke kterým nastoupil.

