Dojemný golfový příběh. Matka vítězí v boji s rakovinou, Jason Day chce pro ni trofej z Masters

Australský golfista Jason Day má před nadcházejícím Masters v Augustě o motivaci postaráno. Chtěl by turnaj vyhrát pro svou matku, která před dvěma týdny podstoupila operaci rakoviny plic.

Augusta - Ještě před dvěma týdny nemohl na golf ani pomyslet, po šesti jamkách prvního kola se odhlásil z turnaje v Texasu. Nešlo to. Jason Day se nemohl soustředit, v myšlenkách se před každým úderem vracel k matce, která v tu chvíli bojovala s rakovinou plic a čekala ji operace.

Dening Dayová ale náročný zákrok zvládla a nyní zvažuje, že přiletí na Masters do Augusty, které chce pro ni její syn vyhrát.

Jasona a Dening pojí opravdu silné mateřské pouto. Na green australského golfistu přivedl už v šesti letech sice jeho otec, ale moc dobré vzpomínky na něho nemá. Alvin Day byl pruďas a alkoholik. Když se malému Jasonovi s holí příliš nedařilo, uchyloval se k fyzickým trestům.

Jakmile si Dening všimla modřin na synově těle, zakročila. "Našich dětí se už ani nedotkneš, a pokud spolu vyrazíte na golf, půjdu s vámi," řekla tehdy rodačka z Filipín, která porodila do rodiny Dayových celkem tři potomky.

Brzy už Jasona doprovázela na turnaje pouze matka, otec zemřel na rakovinu žaludku, když bylo malému golfistovi 12 let. Sama živila celou rodinu, ale vždy si našla čas podpořit synka přímo u hřiště.

Není divu, že Daye zpráva o tom, že lékaři objevili u jeho matky rakovinu plic tolik sebrala. Musela okamžitě na operaci, jinak jí prognózy dávaly posledních 12 měsíců života.

Z turnaje v Austinu se musel odhlásit a v slzách na tiskové konferenci oznamoval médiím, co za tím stojí. "Vděčím jí za všechno, to díky ní jsem se dostal z golfové akademie na profesionální hřiště," hlesl a okamžitě letěl do Ohia, kde matka podstoupila pětihodinovou operaci.

Dva týdny po operaci by mohla přijet na Augustu

Po dvou týdnech už se může zase usmívat. "Lékaři odstranili čtvrtinu matčiny plíce a metastáze jsou pryč, ani nebude muset podstupovat chemoterapii, to jsou úžasné pocity," zářil na tiskové konferenci před nadcházejícím Masters v Augustě Day.

Teď má sen, aby jeho matka na největší a nejslavnější turnaj přijela a on ho pro ni vyhrál. "Samozřejmě pokud to její stav dovolí. Ale nikdy neměla možnost sem přijet, bylo by úžasné ji tu mít, jednou už jsem major vyhrál, ale tohle by byly stonásobně silnější pocity," řekl.

Jako světová trojka rozhodně patří spolu s jedničkou Dustinem Johnsonem a dvojkou Rorym McIlroyem mezi hlavní favority na celkové vítězství. Program Masters, které je dotováno deseti miliony dolarů, začíná už ve čtvrtek a končí v neděli.

