Golfista Johnson vyhrál v Mexiku a upevnil si post jedničky

Mexiko - Americký golfista Dustin Johnson zvládl svůj první start v roli světové jedničky na výbornou a triumfoval na turnaji Mexico Championship. Z titulu na okruhu PGA se radoval počtrnácté a zároveň dosáhl na čtvrté vítězství na akci World Golf Championships.

Johnson mohl v Mexiku o první místo v žebříčku přijít, ale Severní Ir Rory McIlroy ve finále na jeho pozici nezaútočil a obsadil dělené sedmé místo. K návratu na post světové jedničky potřeboval turnaj vyhrát.

Dvaatřicetiletý Johnson vyhrál se skóre -14 o ránu před Angličanem Tommym Fleetwoodem. Na třetím místě skončili Španěl Jon Rahm a další z Angličanů Ross Fisher. Před finálovým kolem vedoucí Justin Thomas nedělní kolo nezvládl, míček jednou i utopil či poslal za plot a byl rád za dělené páté místo.

"Hodně pro mě znamená, že jsem v roli jedničky hned dokázal vyhrát, protože to není vůbec jednoduché. Tlak je ohromný, ale hrál jsem dobře celý týden. Dobře jsem trefoval míček a stačilo to na vítězství o jednu ránu," uvedl Johnson.

Loňský vítěz majoru US Open se stal pátým golfistou, který vyhrál turnaj poté, co se stal světovou jedničkou. Před ním to dokázali Ian Woosnam z Walesu, Američan David Duval, Vijay Singh z Fidži a Australan Adam Scott.

