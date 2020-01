Aspoň jednu medaili, přeje si šéftrenér cyklokrosařů. Na trati MS čeká bláto i kaluže

Dvacet českých reprezentantů ve všech šesti kategoriích se představí o víkendu ve švýcarském Dübendorfu při mistrovství světa v cyklokrosu. "V nominaci je možná překvapivě Emil Hekele, kterému cestu na šampionát otevřel velice dobrý výkon a prvenství na nedávném domácím mistrovství," připomíná šéftrenér Petr Dlask, vicemistr světa z roku 2001.

Jaká trať na cyklokrosaře ve Švýcarsku čeká?

Podle předpovědi má koncem týdne pršet, takže na rovinaté trati bude asi dost bláta. Všichni závodníci budou mít stejné podmínky a půjde tedy o to, jak si kdo poradí i s kalužemi vody.

Českou jedničkou je Michael Boroš. Jsou však jeho výsledky v této sezoně podle vašich představ?

Měl slabší rok, v optimálním stavu nebyl ani zdravotně. Především mu chyběl pravidelný a častý závodní rytmus. V Belgii v tomto směru neměl problém, ale po návratu domů čekal na další vystoupení třeba měsíc. Kontakt s pelotonem je nutný, a pokud jsou v něm větší časové přestávky, tak na výkonnost to má negativní vliv.

Do nominace se po nedávném překvapivém vítězství na mistrovství republiky vešel i 42letý Emil Hekele…

Na domácím šampionátu podal výborný výkon, zvláště v posledních dvou kolech byl doslova k nezastavení. Neměl sice statut reprezentanta a ani na české půdě toho moc nenajezdil, nicméně svým prvním domácím titulem si zaslouženě získal právo účasti na mistrovství světa, což bude po letech 2017 a 2018 jeho třetí start na této vrcholné akci. Moc bych mu přál, aby se mu ve Švýcarsku dařilo.

Z trojice žen poutá největší pozornost stále Kateřina Nash. Co vám prozrazují její poslední výsledky v závodech Světového poháru?

Především chci připomenout její skvělé třetí místo v konečném hodnocení tohoto ročníku Světového poháru. Je to nesporně velká motivace pro mladé české cyklokrosařky. Katce stále nechybí velká bojovnost, ale dost často ji přibrzdily zbytečné chyby a někdy i defekty. Myslím si, že na šampionátu bude potřeba, aby zvládla souboje se světovou elitou především psychicky.

Kdo má z juniorů či jezdců do 23 let reálnou naději na solidní umístění?

Z juniorů je to Jan Zatloukal, který patří do nejlepší desítky, a když se mu vydaří vše podle představ, může útočit na některou z medailí. Bez šancí na pěkné vysvědčení nejsou ani oba Matyášové - Kopecký a Fiala, pro které to bude v této kategorii premiéra. Z jezdců do 23 let čekám dobrý výsledek od Tomáše Kopeckého.

Může některá ze třech juniorek myslet na pozici v lepší cyklokrosové společnosti?

Pro všechny to bude první velká zkouška, takže hlavním cílem je nasbírat co nejvíc potřebných zkušeností a připravit se na příští sezonu. Na trati se však může stát cokoliv, takže dveře na pevný zámek do společnosti těch nejlepších uzavřeny nemají.

A s jakým celkovým účtem vašich svěřenců byste byl spokojen?

S jednou medailí a dalšími dvěma umístěními v elitní desítce.