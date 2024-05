Leafs žijí, Boston dostal ránu v prodloužení. Nečas asistoval u postupu Caroliny

Hokejisté Caroliny porazili i díky asistenci Martina Nečase doma New York Islanders 6:3, sérii ovládli 4:1 a postoupili do druhého kola play off NHL. Radují se i v Coloradu, které zvítězilo ve Winnipegu 6:3 a sérii uzavřelo poměrem 4:1. Mečbol neproměnil Boston, který podlehl na svém ledě Torontu 1:2 v prodloužení. Vyřazení odvrátil také Nashville, který vyhrál ve Vancouv

Carolina do utkání po minulé prohře v prodloužení vlétla, v čase 3:13 vedla už 2:0 a po úvodní třetině 3:1. Islanders se nevzdali a manko smazali, ale nenašli odpověď na dva slepené góly domácích ve 45. minutě. U rozdílové trefy na 4:3 asistoval Nečas, který v sérii nasbíral pět bodů (1+4). Český útočník založil z vlastního pásma protiútok, který po zblokované střele zakončil Jack Drury. Za osm sekund Carolina zvýšila kuriózním způsobem: gólman Islanders Semjon Varlamov se vydal za branku zpracovat nahozený puk, který se nečekaně odrazil od mantinelu a do prázdné klece jej doklepl Stefan Noesen. Výhru i postup zpečetil Seth Jarvis při hře soupeře bez brankáře. Carolina se ve 2. kole play off utká o postup do finále Východní konference s dalším týmem z New Yorku. Rangers, kteří vyhráli základní část NHL, v úvodním kole vyřadili v nejkratším čase Washington. Colorado prohrálo úvodní zápas série 6:7, ale následně čtyřikrát vyhrálo. Winnipeg zdobila v základní části obranná hra: inkasoval v 82 kolech nejméně gólů a opřít se mohl o Connora Hellebuyucka, který je jedním ze tří kandidátů na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře. Avalanche si ale s defenzivou soupeře poradili, v pěti zápasech série nasázeli 28 branek. Poslední utkání rozhodl Mikko Rantanen. Lídr Colorada odpověděl dvěma rychlými góly na vyrovnání Winnipegu ze 43. minuty na 3:3. Toronto začalo i bez nemocného kanonýra aktivně a bylo odměněno úvodním gólem zápasu, který dal v šesté minutě Jake McCabe. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Trent Frederic. Další branka padla až v čase 62:26, o prodloužení série se postaral z dorážky Matthew Knies, první hvězda zápasu. Tou druhou byl vyhlášen gólman Joseph Woll, který nastoupil v sérii poprvé od úvodní minuty. Zastavil 27 střel včetně čtyř pokusů Davida Pastrňáka. Nashville nezlomilo, když se Vancouver ujal vedení na začátku třetí třetiny brankou Nikity Zadorova. K obratu zavelel ve 48. minutě kapitán Roman Josi trefou v přesilové hře. Zápas rozhodl a sérii prodloužil Alexandre Carrier gólem v čase 52:46. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápasy: Boston - Toronto 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1) Branky: 14. Frederic - 6. McCabe, 63. Knies. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Woll (oba Toronto), 3. Swayman (Boston). Stav série: 3:2. Carolina - NY Islanders 6:3 (3:1, 0:2, 3:0) Branky: 2. Teräväinen, 4. A. Svečnikov, 14. Kuzněcov z tr. střílení, 45. Drury (Nečas), 45. Noesen, 59. Jarvis - 4. Reilly, 24. Nelson, 40. Cizikas. Střely na branku: 38:25. Diváci: 18.874. Hvězdy zápasu: 1. Drury, 2. Jarvis, 3. Kuzněcov (všichni Carolina). Konečný stav série: 4:1. Západní konference - 5. zápasy: Winnipeg - Colorado 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) Branky: 2. Connor, 27. Morrissey, 43. Toffoli - 45. a 49. Rantanen, 4. Ničuškin, 26. Trenin, 34. Lehkonen, 60. Manson. Střely na branku: 36:32. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Morrissey (Winnipeg). Konečný stav série: 1:4. Vancouver - Nashville 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Branky: 44. Zadorov - 48. Josi, 53. A. Carrier. Střely na branku: 20:22. Diváci: 19.036. Hvězdy zápasu: 1. Josi (Nashville), 2. Zadorov (Vancouver), 3. Saros (Nashville). Stav série: 3:2.