62 let po svém dědovi. Van der Poel ovládl první z monumentů cyklistické sezony

První z monumentů cyklistické sezony Milán-San Remo vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel. Pětinásobný mistr světa v cyklokrosu, který vstoupil do sezony na silnici teprve před dvěma týdny, zvítězil po 294 kilometrech o 15 sekund před Italem Filippem Gannou a belgickým rivalem Woutem van Aertem.

Van der Poel se pět kilometrů před cílem ve stoupání na Poggio oddělil od skupinky uprchlíků a ve 114. ročníku závodu se stal čtvrtým nizozemským vítězem. Před ním tradiční podnik ovládli Arie den Hartog (1965), Jan Raas (1977) a Hennie Kuiper (1985). Osmadvacetiletý jezdec vylepšil loňské třetí místo a napodobil svého dědu Raymonda Poulidora, legendární francouzský cyklista v San Remu slavil prvenství v roce 1961.

"Je to samozřejmě něco výjimečného, nejen proto, že tady vyhrál i on. Na monumentu chce jednou zvítězit každý cyklista," řekl s úsměvem v televizním rozhovoru Van der Poel, kterému se to povedlo již potřetí. V roce 2020 a loni se radoval z vítězství v závodě Kolem Flander.

"Lepší scénář jsem si nemohl představit. Měl jsem pořád dobré nohy a věděl, že chci zaútočit na konci Poggia. Povedlo se mi odskočit Pogačarovi. Tenhle závod jsem chtěl opravdu vyhrát a způsob, jakým se mi to povedlo, byl nad očekávání. Mám z toho fakt radost," uvedl nizozemský univerzál, který před dnešním závodem letos absolvoval na silnici jen Strade Bianche a Tirreno-Adriatico.

Cyklistický závod Milán-San Remo (WorldTour) - 294 km:

1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) 6:25:23, 2. Ganna (It./Ineos Grenadiers), 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) všichni -15, 5. Kragh Andersen (Dán./Alpecin-Deceuninck), 6. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) oba -26, …52. Štybar (ČR/Jayco AlUla) -1:06.