To nejlepší má za sebou, řekl o Saganovi šéf. Slovák se ohradil, měl by jít za Čechy

Slovenský cyklista Peter Sagan by po pěti letech mohl skončit v německém týmu Bora-hansgrohe. Manažer Ralph Denk prohlásil, že musí zvážit, zda se vyplatí trojnásobného světového šampiona ve stáji nadále držet. V 31 letech se podle něj ocitá za zenitem své nejlepší výkonnosti. Sagan to odmítá, ale odchod nerozporuje.

Peter Sagan absolvoval na startu letošní sezony Tirreno Adriatico, byl čtvrtý na klasice Milán-Sanremo a vyhrál šestou etapu závodu Kolem Katalánska. V neděli obsadil patnáctou příčku na Flandrech.

V cyklistickém zákulisí se však více skloňuje jeho budoucnost. Diskuze rozjel svým prohlášením Ralph Denk, manažer současné Saganovy stáje Bora-hansgrohe. "Peter vstupuje do období, kdy nastává podzim jeho cyklistické kariéry," řekl serveru Cycling Today.

Naznačil tak jisté pochybnosti o budoucnosti rodáka ze Žiliny, který má v Boře platný kontrakt do konce roku 2021. "Potěšilo by mě, kdybychom si to vyjasnili během dubna, ale netroufám si odhadovat, jakým směrem se věci vyvinou," pokračoval Denk.

Sagan jezdí v dresu německého týmu od roku 2017, posbíral za tu dobu pětadvacet triumfů a dvakrát (v letech 2018 a 2019) opanoval bodovací soutěž sprinterů na Tour de France.

Důležitou roli v celé záležitosti ovšem hrají peníze. Podle francouzského deníku L'Equipe vydělá Sagan pět milionů eur za sezonu, nejvíce ze všech cyklistů v profesionálním pelotonu.

"Musíme zvážit, jestli se nám vyplatí Petera platit, anebo by bylo lepší investovat peníze do výchovy mladších talentů. Pokud by Peter odešel, spoustu prostředků by se uvolnilo," zmínil Denk. "Jsme vděční za to, co vše pro nás udělal, ale jak říkám, přichází podzim jeho kariéry," dodal.

Sagan se k budoucnosti v Boře příliš vyjadřovat nechtěl, ale v Belgii na Denkova slova přeci jen zareagoval pro web Cycling News. "Upřímně si ještě nepřipadám starý. V 31 letech necítím, že nastává podzim kariéry. Myslím, že jsem ukázal, že pořád umím vyhrávat, přestože mi přípravu narušil covid-19," připomněl cyklista přezdívaný "Tourminator".

S manažerem Denkem při současném nabitém programu o budoucnosti zatím nemluvil. "Teprve se o tom bude rozhodovat. V Boře jsem si prožil vynikající sezony a pokud si Ralph myslí, že mám to nejlepší za sebou, je to jeho názor," pokrčil rameny Sagan.

"Pokud mě už tým nepotřebuje k tomu, abych vyhrával závody, budu tím prvním, kdo bude hledat stáj, která mě opravdu chce," připustil Slovák.

Mezitím přišel L'Equipe se zaručenou informací o posezonním přestupu Sagana do belgického týmu Deceuninck - Quick-Step. "Ano, za určitých podmínek se zajímám i o Petera, ale zatím jsme se o tom nebavili," řekl šéf týmu Patrick Lefevere.

L'Equipe se však opírá o nejmenovaný zdroj blízký přestupovému dění a píše o pozitivech případného podepsání: "Quick-Step je jediným týmem, který by Peterovi mohl přinést ještě více vítězství. A on je zase ten, kdo může celému týmu pomoct v mnoha různých situacích."

Jasno by mohlo být už do dvou týdnů, kdy plánuje Lefevere představit sestavu nejúspěšnější stáje posledních let pro příští sezonu 2022.

Součástí Quick-Stepu je od roku 2011 také český cyklista Zdeněk Štybar, kterého letos doplnil Josef Černý, vítěz etapy na loňském Giru d'Italia. Už v letech 2015 a 2016 se Sagan v ruské formaci Tinkoff potkal s Romanem Kreuzigerem. V Boře jsou jeho týmovými parťáky mimo jiné krajané Erik Baška a starší bratr Juraj Sagan.

Stáj Deceuninck - Quick-Step vlastní Zdeněk Bakala, jenž je současně majitelem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz.