Na Vueltě bude z Čechů útočit jen Štybar. Červený dres určí nepoznané vrcholky

Zdeněk Štybar je nakonec jediným českým profesionálem, který se představí během tří týdnů španělské Vuelty. Ačkoliv v širší nominaci týmů Deceuninck-Quick Step a Astana figuroval i Petr Vakoč s Janem Hirtem, do finální osmičky startujících vybráni nebyli. Z pohledu českého fanouška tak nejlépe zastoupenou Grand Tour roku 2019 zůstává Giro di Italia, kde právě Hirt vybojoval druhé místo v etapě přes pověstné Mortirolo a Josef Černý finišoval na šestém místě v závěrečné časovce.

Nejen Zdeněk Štybar, vítěz etapy Vuelty 2013 na Mairena de Aljarafe, se popere s tradičně hornatou tratí s osmi horskými, třemi středně horskými a šesti rovinatými etapami. Jak ale praxe potvrzuje, pojem "rovinatá" etapa ve Španělsku neznamená automaticky spurtérská.

Do pestrého mixu etap 74. Vuelty pak zapadá i jedna individuální časovka na 36 km a úvodní časovka týmů. Městská trať na 18 kilometrů u jihošpanělského Alicante přinese už první odstupy do celkové klasifikace, kterou bude na Vueltě už podesáté za sebou reprezentovat červený dres "La Roja". Fanoušek cyklistiky má však Vueltu spojenou především s horami, které budou hrát v souboji o jubilejní dres pro vítěze poslední Grand Tour roku opět prim.

Štybar může útočit už v úvodu

První test vrchařské formy přijde velice brzy. Již pátá etapa finišuje na nově zařazeném kopci Alto de Javalambre: 11 kilometrů dlouhé stoupání s 8% průměrem a velmi těžkou druhou polovinou s 16% maximem. Po "rozjetí" na Javalambre se bude pokračovat ve stejném horském rytmu v etapě na nepříliš ostrý kopec Ares del Maestrat, což je i první etapa, která může svědčit závodníkům z úniku.

Právě tady bychom mohli vidět šanci na osobní úspěch Zdeňka Štybara. Deceuninck-Quick Step totiž pro celkové pořadí nepřiváží Španěla Enrica Mase (loni celkově druhý) a bude se soustředit na etapová vítězství spurtéra Jakobsena a další úspěchy z úniků ve zvlněných etapách a klasikářských dojezdech.

Favorité pro celkové pořadí se v prvním závodním bloku nejvíce soustředí na Andorskou etapu na pouhých 94 kilometrů s pěti horskými prémiemi, včetně známého Ordina a Galliny, a dojezdem na stoupání první kategorie Cortals d'Encamp, který bude ještě okořeněn čtyřkilometrovým nájezdem po šotolině.

Po dojezdu do 2095 metrů nad mořem bude už zřejmé s jakou formou favorité na červený dres do Španělska přijeli. Vítěze však zcela jistě znát nebudeme. Ofensivu v horách čekejme od Movistaru, který potáhne tradiční dvojici lídrů Valverde - Quintana. Při neúčasti největších hvězd Ineosu, nestartuje Thomas ani Bernal a Frooome je stále rekonvalescenci, je španělský tým považován za největšího favorita startovní listiny své domácí Grand Tour. A to i přesto, že se pár dní před startem zranil původně nominovaný vítěz Gira Carapaz.

Jediná individuální časovka bude naopak vodou na mlýn konkurenčního týmu Jumbo-Visma, který bude s duem Primož Roglič - Steven Kruijswijk (na startu jediný z pódia Tour de France) největším rivalem Movistaru společně s Astanou.

Zvlněných 36 km souboje s časem představuje pro vyhlášené časovkáře nizozemského týmu skvělou možnost získat náskok na vrchaře nejen Movistaru, ale i zmiňovaného lídra Astany Lópeze, jehož v nominaci kazašského nakonec doplní i Dán Fuglsang a baskičtí vrchaři Jon a Gorka Izagirrové.

Rozhodnou neznámé vrcholy?

Časovka rozdá karty do dalších pěti horských etap zbytku Vuelty. Ještě v druhém týdnu přivítají peloton Kantábrijské hory. Dojezd na Los Machucos se proslavil i 28% maximem v roce 2017, kdy se na vrcholu radoval Rakušan Denifl, jemuž bylo po usvědčení z dopingu vítězství odebráno, a tak je právoplatným vítězem na sedmikilometrové "stojce" s průměrem 9 % Alberto Contador.

Celkové prvenství tady předloni pečetil Chris Froome, letos tady finální bitva o červený dres teprve začne. Společným jmenovatelem horských etap letošního ročníku nejmladší ze tří Grand Tours jsou neznámá stoupání. Premiérově se na konci druhého týdne bude dojíždět na Puerto el Acebo v západní Asturii a neznámý kopec Alto de la Cubilla hostí i dojezd etapy 16. Téměř 18 km výjezd s 6% průměrem bude ideální kulisou pro další zvraty v celkové klasifikaci.

Poslední týden Vuelty nečekaně nabídne hned tři rovinaté etapy do Guadalajary, Toleda a závěr v Madridu. Jako v sendviči však mezeru mezi "oblohou" vyplňují horské etapy do Becerril de la Sierra, 177 kilometrů přes čtyři prémie první kategorie, a horské finále s dalším novým dojezdem na Plataforma de Gredos.

Do souboje o červený dres se hlásí Astana

Až po 190 km etapy bez rovinaté pasáže bude majitel červeného dresu pečetit své vítězství. Avizovaný týmový duel mezi Movistarem a ekipou Jumbo-Visma, do kterého vnese další dynamiku nabitý tým Astany, je na první pohled největším lákadlem letošní Vuelty. Je to ale právě poslední Grand Tour roku, která přináší nejvíc překvapení a nečekaných zvratů.

Je to ale právě poslední Grand Tour roku, která přináší nejvíc překvapení a nečekaných zvratů. Stačí si připomenout brilantní tah Contadora na Vueltě 2012, kde v nevýrazné etapě na Funte Dé zbavil krajana Joaquima Rodríguéze dresu lídra, nebo na týmový atak Movistaru v roce 2016, který v krátké etapě na Formigal nachytal tehdejší Sky a zajistil vítězství Nairo Quintanovi. I tyto momenty dokumentují velkou atraktivitu Vuelty, která s naznačeným itinerářem svůj souboj o popularitu s Girem a Tour nevzdává ani letos.

Pro úplnost je třeba doplnit, že letošní novinkou bude soutěž do 25 let, která byla doposud na španělské Grand Tour nahrazena tzv. kombinovanou soutěží. Určený bílý dres pro nejlepšího mladíka je velmi správným krokem Vuelty kupředu. Vuelta každoročně přiláká největší počet debutantů a závodníků tohoto věku ze všech tří Grand Tours a cenný dres je pro začínající profesionály zásadní motivací španělské martyrium dokončit.

Největším favoritem pro tento trikot je určitě López. Svůj debut si však zažije i slovinský supertalent týmu UAE Pogačar nebo další z nepřeberné řady kolumbijských vrchařů Martínez týmu Education First.

