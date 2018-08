Kulhavého zabrzdil defekt. Cink byl na ME bikerů desátý, triumfovali Švýcaři

před 1 hodinou

Glasgow - Ondřej Cink obsadil jako nejlepší z českých bikerů v závodě cross country na mistrovství Evropy v Glasgow desáté místo. Zvítězil Švýcar Lars Förster, mezi ženami triumfovala potřetí v kariéře jeho krajanka Jolanda Neffová. Nejlepší z českých bikerek byla sedmnáctá Jitka Škarnitzlová.

Závod nevyšel dvojnásobnému evropskému šampionovi Jaroslavu Kulhavému. Olympijský vítěz z Londýna 2012 se dlouho pohyboval v popředí v elitní desítce, poté ho však zbrzdil defekt a propadl se. Do cíle po 33 km dojel jako dvaačtyřicátý s devítiminutovým odstupem za Försterem.

"Trochu jsem v klopence ufouknul zadní kolo, a jak bylo měkké, tak první trefený kámen znamenal defekt. Ještě jsem to opravil ucpávkou, jenže ta mi pak vypadla a de facto dva a půl kiláku jsem se proběhnul do depa. Ve finále jen proto, abych dojel do cíle. Tím pro mě závod v podstatě skončil, což byla škoda, protože si myslím, že desítka tam mohla být," uvedl Kulhavý.

Cink se do Top Ten propracoval v závěrečném kole, v němž předstihl obhájce zlata Floriana Vogela ze Švýcarska. Na vítěze ztratil půldruhé minuty. Jan Škarnitzl a Jan Vastl se seřadili na 27. a 28. pozici.

"Startoval jsem ze čtvrté lajny a start tady byl takový hektický, na oválu to hodně klouzalo, hodně se bojovalo o pozice. Najel jsem tak okolo dvacátého místa a okamžitě se to natáhlo. Kdybych byl vepředu, výsledek je asi lepší, cítil jsem se dneska dobře. Ale tahle trať je hodně rychlá, takže byl o každou pozici velký boj. Škoda toho startu," řekl Cink, jenž má v závodech horší startovní pozici kvůli loňské vynechané bikerské sezoně, kterou strávil na silnici.

Bývalý juniorský mistr Evropy v cyklokrosu Förster si dojel pro životní úspěch s náskokem 24 sekund před Italem Lucou Braidotem, jehož setřásl v posledním okruhu. Bronz získal Španěl David Valero.

V ženském závodě úřadující světová šampionka Neffová všem soupeřkám záhy ujela a vyhrála o více než dvě minuty před Francouzkou Pauline Ferrandovou Prévotovou. "Loni jsem upadla a titul mi utekl, takže tohle je pro mě sen," radovala se pětadvacetiletá Švýcarka. Předchozí evropské tituly získala v letech 2015 a 2016.

Úřadující česká šampionka Škarnitzlová byla zklamaná. "Nevyšlo to, chtěla jsem se přiblížit desítce. Už na mistráku mi nebylo dobře a hned po něm mě to totálně zkosilo, takže jsem měla tréninkový výpadek a dneska to bylo znát. Nemohla jsem se ze začátku dostat do tempa, pak to celkem šlo, ale ke konci zase špatný," okomentovala závod Škarnitzlová.

Jen dvě místa za ní dokončila závod v oblasti Cathkin Braes na okraji Glasgow rozladěná Karla Štěpánová. "Už ani nevím, co se mi letos ještě nepřihodilo," připomněla defekt předního kola, který ji postihl v půlce druhého okruhu.

"Je to škoda, fakt mě to mrzí. Jely jsme obě s Jíťou v patnáctce, já se cítila moc dobře. Jenže jsem chytla ten defekt. Říkali mi kluci v depu, že to byl střep. Pak už to byla klasická stíhačka. Zbytek závodu si nepamatuju, rvala jsem to, co to dalo," uvedla Štěpánová.