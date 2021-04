Přežil hororový pád, nemohl se hýbat. Teď je Jakobsen zpátky na kole a chce vítězit

Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen píše inspirativní příběh. Po hrozivém pádu v loňském srpnovém závodu Kolem Polska se bál o život. Dva dny byl v kómatu, později absolvoval několik operací obličeje. Uplynulo osm měsíců a mladý jezdec týmu Deceuninck - Quick-Step opět závodí. Úspěch si připsal i v soukromém životě.

Fabio Jakobsen se vrací do cyklistického kolotoče v závodě Kolem Turecka. | Foto: Stuart Franklin / Getty Images

Vloni zkraje srpna spurtoval Fabio Jakobsen o vítězství v první etapě závodu Kolem Polska, jenomže před krajana Dylana Groenewegena už se nedostal. Soupeř ho v cílové rovince natlačil na bariéru, Jakobsen zhruba v osmdesátikilometrové rychlosti vylétl z trati a neštěstí bylo na světě.

První zprávy z Katovic byly děsivé, Jakobsenovi podle nich měla hrozit smrt. "Média to překroutila, Fabio byl stabilizovaný, nikoliv oživovaný," upřesňoval později týmový lékař Yvan Vanmol. Přesto sám závodník přiznal, že se v prvních chvílích bál o život.

Byl převezen do nemocnice v Sosnovci, kde se podrobil pětihodinové operaci. Dva dny ležel v kómatu, mnohačetná zranění v obličeji zacelilo celkem 130 stehů. Jakobsenovi zůstal jediný zub, utrpěl i traumatické poranění mozku, kvůli ochrnuté hlasivce nemohl pořádně dýchat.

V zákulisí mezitím plály emoce. Šéf stáje Quick-Step Patrick Lefevere vykřikoval, že viník Groenewegen by měl skončit ve vězení. Také sám vítěz čtyř etap na Tour de France si za chování v cílové rovince sypal popel na hlavu. Dlouhé minuty mlčky seděl na silnici a litoval.

Od Mezinárodní cyklistické unie UCI vyfasoval Groenewegen téměř roční stopku od závodění. Ještě horší pro něj byly výhrůžky, jež dostával. Autor v nich hrozil dokonce smrtí dítěte člena týmu Jumbo-Visma. "Dva týdny hlídala náš dům policie, nechodili jsme ven," popisoval jezdec.

Ošklivý karambol z 5. srpna 2020. Dylan Groenewegen ve žlutém dresu natlačil Fabia Jakobsena v dresu nizozemského šampiona na bariéru:

#TDP20 🇵🇱 | Terrible chute à l'arrivée de la 1ère étape du Tour de Pologne, on espère tous que les blessures soient moindres. #LesRP / #lequipeVELO pic.twitter.com/U24rwfJKGp — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) August 5, 2020

Při tom bedlivě sledoval, jak vypadá Jakobsenův stav, a pevně věřil, že se čtyřiadvacetiletý rodák z města Heukelum brzy vrátí do běžného života a později snad i k profesionální cyklistice.

V listopadu Jakobsen poprvé od pádu sedl na kolo a s přítelkyní Desore Stougjeovou projel první tréninkové kilometry. To za sebou ještě neměl ani všechny operace obličeje, ta poslední ho čekala letos v únoru.

V zimě absolvoval vedle další operace i tradiční tréninkový kemp týmu ve španělském Calpe, poprvé od nehody se viděl s některými parťáky. "Bylo to pro mě hodně emotivní. Vážil jsem si normálních věcí jako tréninku nebo večeře s kamarády," svěřoval se Jakobsen.

V prvních týdnech po pádu byl logicky odkázán na pomoc nejbližších. "Když jsem se vrátil z Polska, byl jsem ve stavu, kdy jsem se o sebe vůbec nedokázal postarat," přiznal Nizozemec. "Přítelkyně se o mě starala, myla mě, krmila," doplnil vítěz dvou etap z předloňské Vuelty.

Jakobsenův stav se postupně lepšil a ještě před závodním návratem na kolo přišla radostná událost v soukromém životě. Partnerku Desore, jež mu byla v kritických chvílích oporou, požádal o ruku. A slyšel ano.

Pohádkový návrat Jakobsena k závodění se odehrává právě v těchto dnech na etapovém podniku v Turecku. "Tým je moje druhá rodina. Jsem neskutečně šťastný, že můžu být zpátky," vyprávěl Nizozemec s jizvami v operované tváři a bez chybějících zubů ve videu Quick-Stepu.

V předchozích měsících sledoval vítězné závody kolegů a dostával od nich zprávy, že příště bude vítězit s nimi. V Turecku je toho součástí.

V neděli se vydal na první etapu závodu Kolem Turecka a na začátku se potýkal s lehkými obavami. "Když celý peloton najednou zahnul do jedné či druhé strany, trochu mě to vyděsilo a párkrát jsem si musel přibrzdit," hodnotil první závodní zkušenost od pádu.

Fabio Jakobsen v objetí s týmovým parťákem Markem Cavendishem:

Jakobsen skončil v neděli na 147. místě. V dalších etapách pak 168., 39. a 158. Závodit se v Turecku bude až do neděle. Nicméně výsledky teď pro Jakobsena samozřejmě nejsou prvořadé.

"Jeden cíl v podobě návratu do pelotonu už jsem si splnil. V Turecku chci závod dokončit. Ale postupně samozřejmě doufám, že budu jezdit znovu o vítězství a po jednom závodě zase zvednu ruce nad hlavu," prohlásil.

Poprvé v kariéře závodí v jednom týmu s Markem Cavendishem, který se do belgické stáje vrátil po čtyřech letech. V pondělí vyhrál druhou etapu a ukončil tříleté čekání na vítězství. Ba co víc, v dalších dvou dnech na to legendární spurtér z britského ostrova Man navázal dvěma triumfy.

Hned po návratu k závodění se tak Jakobsen pořádně nadechl vítězné mentality, která Quick-Step v posledních letech provází. Čeští kolegové Jakobsena ze stáje Zdeněk Štybar a Josef Černý v Turecku nezávodí.

