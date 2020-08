České legendy o děsivém pádu: Můžete vyhrát, nebo skončit na vozíku, to je cyklistika

Fabio Jakobsen je po hrůzném středečním karambolu v závodě Kolem Polska snad z nejhoršího venku. Jeho osudový souboj s nizozemským krajanem Dylanem Groenewegenem před cílem první etapy rozebírají bývalí jezdci Lubor Tesař a Ján Svorada. Oba se shodují: Pády k cyklistice bohužel patří.

Cyklistická WorldTour se po koronavirovém spánku rozjela zostra. Sobotní klasika Strade Bianche nabídla divákům skvělou podívanou s cyklisty na hraně fyzických sil. Ve středu začal nedaleko od českých hranic etapový závod Kolem Polska a hned na úvod pořádně otřásl sportovním světem.

V tomto případě bohužel ne tak, jak by si fanoušci a cyklisté přáli. 23letý nizozemský cyklista Fabio Jakobsen se pral o vítězství v masovém spurtu proti krajanovi Dylanu Groenewegenovi. Ten mu těsně před cílem zkřížil dráhu, což Jakobsena vystřelilo v rychlosti kolem 80 km/h za bariéru.

#TDP20 🇵🇱 | Terrible chute à l'arrivée de la 1ère étape du Tour de Pologne, on espère tous que les blessures soient moindres. #LesRP / #lequipeVELO pic.twitter.com/U24rwfJKGp — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) August 5, 2020

Hrozivě vypadající pád, při kterém Jakobsen v letu srazil fotografa a kvůli němuž popadalo ještě dalších pár cyklistů, mohl mít tragické následky.

První zprávy z Katovic hovořily o tom, že nizozemský mladík upadl do bezvědomí a v nemocnici bojuje o život. V noci přiletěly už o poznání optimističtější novinky. Jakobsen pětihodinovou operaci zvládl, má poranění především v obličeji, ale poškození mozku či míchy testy neodhalily. Ve čtvrtek by měl být probuzen z umělého spánku.

"Jeho život není ohrožen," oznámil nejdůležitější zprávu ředitel závodu Czeslaw Lang. Přesně před rokem zemřel na podniku Kolem Polska v 22 letech Belgičan Bjorg Lambrecht a teď se všichni znovu báli nejhoršího.

"Jediné, co můžete v takový den udělat, je zavolat manželce a dětem a říct jim, že je milujete," napsal po Jakobsenově pádu na Twitter belgický cyklista Thomas de Gendt. Ostatní včetně českých závodníků posílali na dálku parťákovi Zdeňka Štybara z Deceunincku - Quick-Step mnoho sil.

Tesař: Bylo to štěstí v neštěstí

"Byl to masakr, opravdu strašidelné," kroutí hlavou bývalý cyklista Lubor Tesař. "Ale bohužel taková je cyklistika. Jakobsen byl rychlejší, podle mě by vyhrál. Mohl stát na nejvyšším stupni a místo toho leží v nemocnici. Snad se dokáže vrátit na kolo," dodává jedním dechem.

"Zní to blbě, ale kromě obličeje se mu snad nic vážného nestalo. Je to často tak, že buď zvítězíte, nebo můžete skončit na vozíku, či dokonce mrtvý. Kdyby se to stalo v zemi s horším zdravotnickým zabezpečením, Jakobsen už nemusel být mezi námi," uvědomuje si Tesař.

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020

Podle bronzového medailisty ze závodu amatérů na mistrovství světa v roce 1993 šlo o souběh nešťastných okolností. Jezdci finišovali na silnici mírně z kopce a jejich rychlost byla asi o deset km/h vyšší než obvykle. Navíc Jakobsen nespadl na zem nebo na bariéru, po škrtnutí o soupeře byl místo toho katapultován do vzduchu. Což mohlo skončit jakkoli.

"Měl štěstí v neštěstí. Stát se to trochu dále, možná by vlétl zády přímo do cílové brány a pravděpodobně si zlomil páteř. To nechci ani domýšlet," pokračuje Tesař. "Pády jsou nepříjemné, ale k cyklistice patří. Nijak zvlášť mě to nepřekvapilo," přidává se další bývalý profesionál Ján Svorada.

Groenewegen byl po závodě diskvalifikován a vítězství etapy připadlo právě zraněnému Jakobsenovi. "Diskvalifikace byla správná, ale velkou část viny na tom pádu má i sám Jakobsen," tvrdí Svorada. Podle vítěze poslední etapy na Tour de France 2001 se nemusel tlačit dopředu.

Měl zvolnit a pak protestovat, soudí Svorada

"Groenewegen mu svým jednáním dával najevo, že ho zprava nepustí. Jakobsen mohl přestat šlapat nebo zabrzdit, ale rozhodl se jít do rizika. Podstoupil ho a bohužel to pro něj dopadlo špatně. Potkali se dva silní a mladí soupeři, každý z nich do toho šel po hlavě," popisuje Svorada.

27letý člen týmu Jumbo-Visma nejednal podle Svorady v souladu s pravidly a byl by za to nejspíš i tak potrestán. "Pokud měl Jakobsen pocit, že je to nebezpečné a může dojít ke kontaktu, mohl zpomalit a naznačit, že došlo k porušení pravidel. Kdyby pak podal protest, zřejmě by zvítězil a Groenewegen by byl vyloučen z etapy," přemítá rodák z Trenčína.

Tesař na druhou stranu chápe i chování Jakobsena. "Malý díl si nese on sám, nemusel se tam cpát, ale takhle to prostě ve spurtech chodí. Nikdo ze sprinterů nesahá na brzdy," podotýká vítěz tří etap Závodu míru.

Hned po etapě se začaly ozývat hlasy volající po tvrdém trestu pro Groenewegena. "Za tohle by měl jít do vězení," nechal se slyšet Patrick Lefevere, šéf Jakobsenova týmu Deceuninck - Quick-Step. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) předala případ disciplinární komisi a nehodu už začala na místě vyšetřovat i polská policie.

Belgický týmový kolega Jakobsena Remco Evenepoel napsal na Twitter, že by měl Groenewegen dostat doživotní distanc, leč později emotivní příspěvek smazal. Tesař a Svorada si myslí, že to s potrestáním nebude tak horké. Ničemu by to podle nich nepomohlo.

"Pokud by dostal distanc na celou sezonu, či dokonce doživotní, nebylo by to spravedlivé vzhledem k tomu, jak byly podobné situace doposud posuzovány. Nevím, jestli by se pak k sobě jezdci chovali ohleduplněji. Každý z nich chce ve spurtu vyhrát a často se nevejdou ani na silnici," míní Tesař. "Až tak za hranou to pro mě nebylo," soudí Svorada.

Podobnost s kauzou Sagana

"Přirovnal bych to k Peteru Saganovi na Tour de France před třemi lety, když nenechal projet kolem bariéry Marka Cavendishe. Bohužel teď to neskončilo jen u odřenin, zranění je vážnější. Ale jen kvůli důsledkům trestat přísněji? Nepřipadá mi, že by to něčemu pomohlo," doplňuje.

Sagan byl z Tour v roce 2017 vyloučen, nicméně tehdy našel spoustu zastánců. "Tohle jsou situace, které vídám v mnoha závodech," opakuje bývalý elitní sprinter Svorada. "Určitě mu nechtěl primárně ublížit."

Sám Groenewegen skončil po kontaktu s Jakobsenem na zemi a dlouho po závodě zůstával zlomený s hlavou v dlaních. "Nemám slov, jimiž bych popsal, jak mizerně se cítím kvůli Fabiovi i dalším zraněným. V tuto chvíli je nejdůležitější Fabiovo zdraví. Neustále na něj myslím," napsal na sítě vítěz čtyř individuálních etap z Tour de France.

Mohla by cyklistická unie UCI udělat více pro bezpečnější dojezdy? "Už toho hodně dělá. Plůtky u silnice už nemají nožičky dovnitř, to bylo často důvodem pádů," upozorňuje Tesař. "Kdyby tam byla nafukovací bariéra, stejně by ji Jakobsen přelétl. Nebo by vlétl do diváků, bez nichž závody nemají smysl. Prostě k té tragédii je na kole pořád docela blízko."

"Já si spíš myslím, že by měli rozhodčí posuzovat každý dojezd podle videa a trestat za nežádoucí vybočení z dráhy. Ale to není vůbec lehké, musel by u toho sedět opravdový odborník. Protože pokud chcete někoho předjet, zkrátka musíte z dráhy vybočit," uzavírá Svorada.

Jakobsen vozil hrdě dres nizozemského šampiona, který vloni vybojoval. Na Vueltě před rokem opanoval dvě etapy. Celý cyklistický svět si přeje, aby se co nejrychleji zotavil a v budoucnu další významná vítězství ještě přidal. Závod Kolem Polska aktuálně pokračuje už bez obou Nizozemců.