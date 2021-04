Házenkáře potopili rozhodčí z Faerských ostrovů, na postupu na ME to nic nemění

Čeští házenkáři v předposledním z šesti utkání kvalifikace mistrovství Evropy senzačně prohráli na Faerských ostrovech 26:27. Zápas v Tórshavnu ve prospěch outsidera hrubým způsobem ovlivnili domácí rozhodčí.

České mužstvo zůstalo ve čtyřčlenné tabulce skupiny 3 na druhém místě o skóre před Ukrajinou, kterou v neděli přivítá na závěr kvalifikace. Faeřané získali premiérové body ve skupině a připsali si vůbec první vítězství v této fázi evropské kvalifikace. V úvodním vzájemném duelu v březnu prohráli v Brně 20:28.

Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka už mají jistotu, že se přinejhorším dostanou mezi nejlepší čtveřici týmů z třetích míst, které si stejně jako první dva celky z každé skupiny zahrají na šampionátu. K udržení stávajícího druhého místa ve skupině stačí Čechům proti Ukrajině remíza. Závěrečný turnaj hostí v lednu společně Maďarsko a Slovensko.

"Těžce se to hodnotí. Všichni jsme věřili, že vyhrajeme a že se nám podaří navázat na ta předchozí utkání. Nakonec to bylo jedno z nejtěžších utkání," uvedl v tiskové zprávě Trtík.

"Připravovali jsme se na to, věděli jsme, co nás čeká. Nebyli jsme ale v úplně optimálním rozpoložení. Možná jsme chtěli až moc. Možná sehrálo roli to, že tady po delší době byli diváci, možná to, že to nebylo úplně korektní utkání z pohledu nominovaných rozhodčích. Ale my si musíme sebekriticky sáhnout do vlastních řad. Prohráli jsme jako tým," dodal zkušený trenér.

Český tým nastoupil s jednou změnou oproti středečnímu vítěznému utkání na Ukrajině, místo Trkovského se dostal do sestavy Mořkovský. Na rozdíl od drtivé většiny zbytku Evropy mohli v Tórshavnu do haly diváci. V hledišti dokonce nedodržovali odstupy a neměli ani ochranu úst a nosu.

Zápas nečekaně musela řídit dvojice domácích rozhodčích Bardur Brimvik a Jogvan Skeel Nolsoe, která v druhé půli nepokrytě pomáhala Faeřanům. Původně nominovaní sudí z Litvy na poslední chvíli vypadli kvůli koronaviru a náhradníky se do dějiště nepodařilo dostat.

Po vyrovnané úvodní čtvrthodině přebral hostující celek iniciativu a nezdálo se, že by měl dopustit senzaci. Ve 27. minutě Klíma poslal Čechy do vedení 12:8, Faeřané však třemi góly za sebou do poločasu snížili na rozdíl jedné branky.

Hned po přestávce Klíma zvýšil na 15:12 a poté si hosté udržovali mírné vedení. Přestalo se jim ale dařit v obraně a domácí v 48. minutě srovnali. To už měli zápas ve svých rukou rozhodčí, kteří Faeřanům odpustili několik útočných faulů i technických chyb. Naopak k Čechům byli viditelně přísnější a několikrát po sobě je poslali do oslabení.

Po jednom z řady chybných verdiktů neudržel emoce jindy klidný brankář Galia a za protesty dostal dvouminutový trest. Rozhození Češi pak v útoku neproměnili několik jasných šancí a Faeřané odskočili do dvoubrankového vedení. V závěru ještě mohl srovnat Bečvář, ale rozhodčí mu sporně odpískali útočný faul. Hosté po závěrečném hvizdu jen s vypětím sil udrželi emoce.

"V těch nejtěžších chvílích, kdy se to lámalo, jsme nedokázali proměnit čtyři tutovky. Nedá se říct, že by někdo nebojoval, nebo že by se na to vykašlal. Ale hodnotí se výsledek a dva body dnes nemáme. Soupeři gratulujeme k výsledku, ať už se to stalo jakkoliv," dodal Trtík.

Český celek měl původně hrát s Faeřany už dříve, ale dvojzápas byl hned dvakrát odložen kvůli koronaviru. Podruhé na začátku ledna, kdy měli reprezentanti několik pozitivních případů po příletu do dějiště a museli se vrátit domů.

Utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2022 házenkářů:

Faerské ostrovy - ČR 27:26 (11:12)

Sestava a branky ČR: Galia, Mizera - Hrstka 5, Bečvář 3, Jurka 2, Kotrč, Číp 1, Petrovský 2, Klíma 9, Užek, Mořkovský, Mubenzem 1, Zeman 2, Piroch 1, Fulnek, Franc.

Nejvíce branek Faerských ostrovů: Olsen a Ellefsen oba 5. Rozhodčí: Brimvik, Skeel Nolsoe (oba Faerské ost.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/2. Vyloučení: 2:6.

Tabulka: