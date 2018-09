České házenkářky vstoupily do sezony vítězně. Na Slovensku zvládly federální derby

před 47 minutami

Česká ženská házenkářská reprezentace zvítězila na Slovensku v přípravném zápase před prosincovým ME 26:22.

Púchov - České házenkářky vstoupily vítězně do nové sezony. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se chystají na prosincové mistrovství Evropy a v prvním ze dvou přípravných zápasů na Slovensku vyhrály v Púchově 26:22. Odveta se hraje v sobotu.

"Je dobře, že jsme vyhrály. To nás motivuje do další práce. Vyšly nám začátky obou poločasů, obrana byla dobrá. Vyhrály jsme nakonec o čtyři branky, posledních 12 minut hrály v podstatě kromě Kristýny Mika jen juniorky. Jsem za to hrozně ráda, je dobře, že je trenér v takových zápasech na hřišti nechává," uvedla v tiskové zprávě česká spojka Iveta Luzumová.

České hráčky proti soupeři, který se na rozdíl od nich na evropský šampionát nekvalifikoval, od začátku dominovaly. Bašného tým měl bleskový nástup a Luzumová po čtvrthodině poslala hostující celek po proměněné sedmičce do vedení 7:1. Slovenky se v závěru poločasu přiblížily na rozdíl dvou branek a do kabin se nakonec šlo za stavu 9:12.

Po přestávce Češky opět přidaly a výsledkem bylo ve 43. minutě už desetigólové vedení, které zajistila Kovářová. V závěru hostující celek ale neproměnil několik šancí a Slovenky zkorigovaly na 22:26.

"To, s čím jsme šli do zápasu, jsme splnili. V základní sestavě jsme odehráli dvakrát 15 minut, vždy v první půli každého poločasu. V těch chvílích jsme měli výraznou převahu," uvedl Bašný.

"Samozřejmě je to začátek sezony, v útoku nám trochu chyběla souhra, v obraně jsme si v prvním poločase nedokázali poradit se spoluprací spojek s pivoty. Mladé hráčky, které se dostaly na hřiště, byly dobré. Sára Kovářová se do toho dostala, u Jany Šustkové to nebylo také špatné, stejně tak u Zachové a Mikuláškové. Splnily to, co měly," chválil český trenér.

V sobotní odvetě plánuje protočit sestavu. "Zítra necháme některé hráčky odpočívat, na hřiště se dostanou více ty, které dnes hrály míň. Nemá význam hrát dva zápasy v přípravě se stejnou sestavou, ale doufám, že výsledek bude stejný jako dnes," uvedl Bašný.

Přípravné utkání házenkářek v Púchově:

Slovensko - ČR 22:26 (9:12)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková - Kovářová 5, Ryšánková 3, Konečná 1, Mika, Kordovská, Luzumová 5, Andrýsková, Mikulášková 1, Šustková 1, Marčíková, Zachová 4, Jeřábková 2, Malá 1, Adámková 3.

Nejvíce branek Slovenska: Szarková 5, Trúnková, Popovcová a Wollingerová po 3. Sedmimetrové hody: 1/1 - 5/3. Vyloučení: 4:3.