České beachvolejbalistky postoupily v Haagu do osmifinále

Vybojovaná výhra 2:0 (27:25,24:22) nad Němkami nám zaručuje postup z prvního místa rovnou do druhého kola na #delabeachopen a nejhůře dělené 9.místo.👊🏻🇨🇿 Barča hrála super na bloku, Makča v poli a na servisu a i když holky německý dost kousaly, obzvlášt takhle po ránu😤, tak jsme je spolu nakonec umordovaly👭. Zítřejšího soupeře se dozvíme až později odpoledne. Děkujeme za podporu 😘 Maki&Bára Good news💪🏻🇨🇿 2: 0 (27: 25,24: 22) win against German girls guarantees us the first place in our pool and we go straight into the second round here at #delabeachopen !! Bara played super on the block, Maki in defence and on service and although the German girls gave us really hard time we fought together and brought the game into the happy end for us. Thank you for your support😘 Maki & Bara