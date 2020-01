Česká superstřelnice. Florbalisté nasázeli soupeři v boji o světový šampionát 25 gólů

Čeští florbalisté rozdrtili na úvod kvalifikace mistrovství světa Lichtenštejnsko 25:0 a připsali si čtvrtou nejvyšší výhru v historii.

Sedmi body za čtyři branky a tři asistence se na jasném vítězství podílel při svém debutu v národním týmu Jakub Boček z Black Angels.

Pět branek a jednu přihrávku zaznamenal další debutant a Bočkův spoluhráč z týmu superligového nováčka Jakub Renčín. Rovněž šest bodů za gól a pět asistencí nasbíral obránce Daniel Šešulka z Churu.

"Užil jsem si to hned od začátku. Spoluhráči byli fantastičtí. Stačilo se nám jen rozehrát a pak už to bylo v naší režii. Premiéra to byla perfektní," řekl devatenáctiletý Boček, který loni v květnu získal historické zlato na juniorském MS stejně jako další členové kádru v Liepaje Filip Forman (1+0) s Patrikem Šebkem (1+1) z Bohemians. Body i první gól zaznamenal i další nováček Jakub Kolstrunk ze Sparty (1+1).

Rovněž při svém prvním startu v reprezentaci si díky 13 úspěšným zákrokům připsal čisté konto brankář Martin Beneš ze Sparty. "Bylo to skvělé. Vždycky jsem si přál si poslechnout hymnu před zápasem a dneska se to plnilo," prohlásil čtyřiatřicetiletý Beneš.

"Zápas jsme odehráli v nové sestavě poměrně kvalitně, dali jsme dost gólů a nic jsme nedostali. Moc jsem si to užil," doplnil Beneš. Na turnaji chybí řada stabilních reprezentantů v čele s kapitánem Matějem Jendrišákem, kteří odmítají pod Kettunenem hrát.

Rekordním vítězstvím české reprezentace zůstává výhra 35:0 nad Lichtenštejnskem z kvalifikace MS z února 2016. Ta překonala výsledek 34:0 s Nizozemskem z února 2014 z Nijmegenu. Na stejném místě Češi rozdrtili Velkou Británii 27:0.

Další zápas ve skupině F v lotyšské Liepaje čeká tým finského trenéra Petriho Kettunena ve čtvrtek od 15:00 proti Španělsku.

Kvalifikace mistrovství světa florbalistů v Liepaje (Lotyšsko):

Skupina E:

Česko - Lichtenštejnsko 25:0 (8:0, 4:0, 13:0)

Branky a nahrávky: 7. Šešulka (D. Šimek), 8. M. Krbec (Ondrušek), 10. Pražan (Sýkora), 10. P. Šebek (Šešulka), 15. Dóža (M. Krbec), 15. Sýkora (Ondrušek), 17. Sýkora (Dóža), 20. D. Šimek (Šešulka), 21. Ondrušek (Dóža), 27. Pražan (Ondrušek), 30. F. Forman (P. Šebek), 31. Renčín (Šešulka), 44. Boček (Šešulka), 44. Kolstrunk (Vítovec), 45. Renčín (Boček), 48. Marvánek (Renčín), 49. Vítovec (Pánek), 50. Besta (Šindler), 51. Renčín (Boček), 52. Boček (Kolstrunk), 52. Boček (Marvánek), 54. Boček (Šešulka), 58. Renčín (Kisugite), 59. Kisugite (Marvánek), 60. Renčín (Boček). Rozhodčí: Ilyk, Zolotar (oba Ukr). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 178.

Nizozemsko - Španělsko 1:6 (0:1, 1:2, 1:3).