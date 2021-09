Česká senzace na úvod ME. Volejbalisté porazili obhájce stříbra Slovince

Volejbalisté začali mistrovství Evropy senzací. Svěřenci kouče Jiřího Nováka předvedli před ostravským publikem odvážný výkon, porazili obhájce stříbra Slovince 3:1 po setech 26:24, 25:18, 14:25 a 25:19 a udělali krok k postupu do osmifinále.

Ze šestičlenné skupiny B budou pokračovat čtyři týmy. Češi po Slovinsku narazí v sobotu na Bělorusko, dále je čekají Bulharsko, Černá Hora a Itálie. Na minulém Euru skončili Češi předloni v Antverpách v osmifinále po prohře s pozdějšími šampiony Srby. O dva roky dříve došli do čtvrtfinále a byli sedmí.

Volejbalisté začínali ME hrané v Ostravě se Slovinskem i před dvaceti a tehdy byly role obrácené. Češi v roli favorita vyhráli 3:1 a nakonec obsadili 4. místo Tentokrát patří ke špičce Slovinci, ale výběr kouče Jiřího Nováka je zaskočil. Češi předváděli výbornou obranu v poli, jak avizovali před turnajem, a hráli odvážně. Nahrávač Janouch v první sadě překvapil, útočil převážně se smečaři či blokařem Zajíčkem a vynechával univerzála Hadravu.

"Rozhodlo, že jsme prostě hráli dobrej volejbal," usmál se kouč Novák. "Dobře jsme začali, kluci byli nabuzení, šli do toho agresivně a diváci jim pomohli. Co říct, hráli jsme dobře," pochvaloval si.

Skvěle hrající Zajíček přímým bodem a esem získal týmu vedení 18:16. Soupeř ještě srovnal na 22:22, ale volejbalisté v koncovce proměnili po chybě Slovinců druhý setbol. Ve druhém setu Češi za pomoci publika nezpomalovali, dál hrál 'odbržděně', na riziko a výborně podávali. Odskočili do vedení 15:11 a Janouch už vyzýval k bodům i Hadravu, který zvyšoval na 20:14. Po následném úspěšném bloku Sedláčka hala bouřila. Zaskočení Slovinci chybovali a dohadovali se s rozhodčími. Češi se soustředili na hru a Vašina proměnil setbol.

"Do zápasu jsme vlítli s agresivitou, což se nám v přípravě úplně nedařilo, takže jsem rád, že to teď vyšlo," řekl Galabov a vyzdvihl, že v obraně zahrál tým nadstandardně. Někteří ze Slovinců se s tím jen těžko vypořádávali. "Bylo vidět, že jim to moc nechutná," řekl Galabov.

Až ve třetím setu se projevila kvalita Slovinců. Češi začali kupit nepřesnosti, nedařilo se jim jako předtím podání a rychle prohrávali 10:15. Trenér poslal do hry Fingera a druhého nahrávače Bartůňka, ale zastavit soupeře se nepodařilo. Rozdíl byl nakonec jedenáctibodový.

"Nezbývalo nám, než si vyčistit hlavu, nemělo cenu se v tom patlat, udělali jsme moc chyb," řekl Novák. "Klobouk dolů, jak jsme se zvedli," dodal ke čtvrtému setu, do kterého vletěli Češi jako do prvních dvou. Rozjel ho esem Sedláček a Vašina přímým bodem zvyšoval na 6:2. Volejbalisté získali pětibodový náskok, který udrželi až do konce. V útoku se tentokrát dařilo Galabovovi. V koncovce proměnili hned první mečbol poté, co rozhození Slovinci pokazili příjem.

"Určitě to je překvapení, porazili jsme jednoho z favoritů na evropský trůn. Jsme za to strašně rádi. Povedlo se nám do toho jít bojovně a že můžeme vyhrát," řekl smečař Vašina. "Kuba Janouch výborně rozdával balony, měl skvělou distribuci nahrávek. Jemu patří velké díky a skvělí byli i fanoušci. Doufáme, že stejná nebo lepší podpora bude v dalších zápasech."

Důležitý zápas čeká volejbalisty proti Bělorusku. "Musíme si sednout na prdel a s pokorou se připravit, protože to bude klíčové. Když se to povede, můžeme přemýšlet dál," řekl Novák.

V roce, kdy Český volejbal slaví 100 let, je Česká republika jednou ze čtyř hostitelských zemí Eura, jehož se zúčastní 24 týmů. Zbylé základní skupiny se hrají v Estonsku, Finsku a Polsku, kde šampionát vyvrcholí.

Mistrovství Evropy volejbalistů - skupina B v Ostravě:

ČR - Slovinsko 3:1 (24, 18, -14, 19)

Rozhodčí: Cambré (Belg.), Simonovič (Srb.). Čas: 102 min. Diváci: 2425.

Sestava a body ČR: Vašina 13, Zajíček 11, Hadrava 13, Galabov 14, Sedláček 6, Janouch 1, libero Moník - Finger, Licek, A. Bartoš, Polák, Bartůněk. Trenér: Jiří Novák.

Nejvíce bodů Slovinců: Štern 14, Urnaut, Cebulj a Pajenk všichni 11.