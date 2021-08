Nausch Slukovou neslavná olympiáda nakrkla, teď s pláčem přerušila kariéru

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková vynechá příští sezonu, ale nevyloučila návrat před olympijskými hrami 2024 v Paříži.

Přála by si tečku za úspěšnou kariérou, o kterou ji na olympijských hrách v Tokiu připravil koronavirus. Na mistrovství ČR, které se uskuteční od pátku do neděle v Praze, s Barborou Hermannovou startovat nebudou. Nausch Sluková stále není v optimální formě a Hermannová tentokrát nebude hledat náhradní parťačku poté, co se třemi různými hráčkami absolvovala tři poslední turnaje včetně mistrovství Evropy.

Třiatřicetiletá Nausch Sluková chce s manželem a trenérem Simonem založit rodinu. "Ale i kdyby nebyl čas na rodinu, vím, že bych si po této olympiádě dala rok, kdy bych se chtěla věnovat osobnímu životu, odpočinout si. Ten tým to takhle nastavený měl, že po Tokiu přijde sezona, která bude pro každou z nás jiná," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Definitivní konec úspěšné kariéry to pro ni ještě být nemusí. "Rozčiluje mě, že jsem to nemohla ukončit, jak bych si přála. O to víc mě to láká se vrátit a ještě si zahrát na té nejvyšší úrovni. Čas do Paříže je výrazně kratší, rok je dlouhá doba. Nechci na sebe tlačit, ale láká mě to víc než kdy jindy, protože jsem nakrklá, že jsem to nemohla ukončit, jak jsem chtěla," uvedla volejbalistka, která se kvůli nákaze covidem-19 v Tokiu na kurty vůbec nedostala.

Úplný konec této sezony to pro ni a Hermannovou ještě být nemusí, protože usilují o divokou kartu na říjnový finálový turnaj Světového okruhu na Sardinii. "Tentokrát jsme se tam nedostaly, ale zažádaly jsme o divokou kartu. O tom se rozhodne v následujících dnech," uvedla Hermannová.

Minimálně pro příští rok si musí najít novou parťačku. Na ME prošla do osmifinále s Marií Sárou Štochlovou, v Praze hrála s Danielou Resovou a v Brně s Michaelou Břínkovou. "Těch možností je pár. Jsou tady šikovné holky, které potenciál na světovku mají. Zúžilo se to na dvě, tři varianty. Ještě nejsem úplně rozhodnutá. S nikým jsem nekomunikovala úplně detailně," řekla.

Ačkoliv se jejich společné působení ještě úplně neuzavřelo, shrnuly Hermannová s Nausch Slukovou svoji cestu, která začala v létě 2015 ostře sledovaným rozchodem Slukové s tehdejší spoluhráčkou Kristýnou Kolocovou, s níž byly páté na OH 2012 v Londýně. "Nemáme lepší beachvolejbalistku, než je Markéta. Já jsem hrozně vděčná, že jsem vedle ní mohla hrát. Je to pro mě obrovská, ale obrovská zkušenost nejen sportovní, ale i lidská," řekla dojatá Hermannová.

Nausch Sluková byla vděčná za respirátor, který částečně skrýval její emoce. "Pro mě se v tuhle chvíli uzavírá kapitola, která byla strašně náročná, ale musím říct, že i krásná. Já jsem měla svoji roli, kdy jsem byla zkušenější a ten lídr toho týmu. Bára se chopila své role od začátku, co jsme byly parťačky. Pro ni ten společný začátek také nebyl jednoduchý. Chtěla bych poděkovat nejen jí, ale všem, kdo na té cestě byli uplynulých šest let," uvedla s pláčem.

Trenér Nausch měl připravené statistiky úspěšné dvojice složené ze dvou původem blokařek. Připomněl dvě medaile na mistrovství Evropy, řadu cenných kovů z turnajů Světového okruhu i bojovnost Slukové, která MS 2019 a další turnaje klíčové pro olympijskou kvalifikaci odehrála krátce po zlomenině palce na noze. "Z pohledu medailí byly úspěšnější v Evropě jen Němky Laura Ludwigová a Kira Walkenhorstová," řekl rakouský kouč.