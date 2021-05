Češka ohromila při Světovém poháru. Z nouze změnila disciplínu a hned skončila druhá

O nejhodnotnější český výsledek se v závodě Světového poháru ve veslování v Záhřebu postarala Kristýna Fleissnerová. Kvůli zdravotním problémům parťačky z dvojskifu Lenky Antošové startovala na skifu a dojela druhá.

Kristýna Fleissnerová (vlevo) si připsala na skifu cenný výsledek, ovšem po vyléčení Lenky Antošové si zase sedne do lodi s ní | Foto: Tomáš Liška

Fleissnerová postoupila do finále přes opravy již v pátek odpoledne, a přestože není skif její hlavní disciplínou, vedla si výborně. Po startu byla dlouho třetí, ale poté předjela Srbku Jovanu Aršičovou a dojela druhá. Nestačila jen na favorizovanou Magdalenu Lobnigovou z Rakouska.

"Byl to závod plný změn. Začalo to Lenčiným zánětem v noze, pokračovalo hledáním lodi, na které bych mohla závodit, a když se našla loď na mou váhu, měl trenér práci na celý den, aby z ní udělal pojízdnou," smála se Fleissnerová. Skif si tak poprvé vyzkoušela až ve čtvrtek večer.

V pátek se poté dozvěděla, že po rozjížďce musí absolvovat i opravu, kterou vyhrála a postoupila do finále. "Na dnešek už jsem se těšila, na lodi jsem se za předchozí závody naučila a věřila si na medaili. Jen jsem se bála, abych to nezakřikla," pousmála se česká reprezentantka. K dvojskifu se vrátí hned poté, co Antošová dobere antibiotika.

Druhé místo obsadily i Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková na dvojce bez kormidelnice, jež ale měly jen dvě soupeřky. S ohledem na malý počet posádek měly finále jisté od začátku a stejně jako v pátek v takzvaném zkušebním závodě dojely druhé, když nestačily na domácí sestry Ivanu a Josipu Jurkovičovy.

Ondřej Synek obsadil při premiérovém startu na skifu v této sezoně páté místo. Osmatřicetiletý český reprezentant ve finále nenavázal na výhry z rozjížďky i semifinále a dojel s velkým odstupem za vítězným Oliverem Zeidlerem z Německa.

Synek se vrátil na skif po nevydařeném projektu dvojskifu, na kterém jezdil s Jakubem Podrazilem. V Chorvatsku se mu v pátek i v sobotu dopoledne dařilo, finálová jízda mu ale nevyšla.

Pětinásobný mistr světa byl po 500 metrech třetí, poté ale klesl na čtvrtou pozici a ve druhé polovině trati jej předjel i Litevec Saulius Ritter. Nakonec dojel Synek pátý s odstupem téměř půl minuty za vítězným Zeidlerem.

"Upřímně, moc mi to nešlo," hodnotil Synek bez výmluv. "Dobrá byla jen úvodní rozjížďka. Dnešní ranní semifinále jsem jel naplno a odpoledne mi už nezbyla prakticky žádná energie na finále. Ze začátku jsem to zkusil napálit, ale bylo to prakticky bez šance," přiznal v nahrávce pro média.

Ocenil kvality soupeřů v čele s čerstvým mistrem Evropy Zeidlerem. "Kluci jsou silní a já jsem hodně špatný, takže spokojený nejsem. Zjišťuju, že forma není žádná, a uvidíme, jak to půjde v sezoně," prohlásil veslař pražské Dukly.

Skutečnost, že pořadatelé zkrátili s ohledem na nepříznivou předpověď počasí SP na dva dny, nedramatizoval. "Na podobný formát jsme zvyklí i z jiných regat. Problém je spíše s regenerací, která v mém věku už není taková, a s formou. Kdybych na tom byl jako před pěti šesti lety, tak to není absolutně žádný problém. Takhle mi bohužel ujel vlak. Soupeři mě uvedli do reality," přiznal.

S trenérem Milanem Dolečkem teď chce zapracovat na zlepšení. Nadále počítá s tím, že se za tři týdny představí ve druhém závodě SP v Lucernu. "Uvidíme, zda to bude lepší, horší nebo stejné," vyhlížel už další klání.

Finálovou účast měl jistou dvojskif lehkých vah Veronika Činková, Kristýna Neuhortová, který dojel poslední čtvrtý. Podobně dopadla i čtyřka bez kormidelníka Vilém Pachmann, Štěpán Keller, Matěj Mach, Jan Hájek, která byla šestá ze šesti posádek.

Páté místo poté obsadil nově sestavený dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil, který si ale postup do finále musel vybojovat přes rozjížďku a semifinále. Pátí skončili i Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma a Jan Fleisser s párovou čtyřkou, i oni do finále museli postoupit.