Marihuana, polonahé ženy a pak vyhazov. Legenda NBA má za sebou divoké Velikonoce

V NBA hrál dlouhých 19 let, během kterých se stal legendou Bostonu Celtics a všeobecně se očekávalo, že už letos vstoupí do basketbalové síně slávy. Ani to ale Paula Pierce neuchránilo před vyhazovem z ESPN, kde od konce aktivní kariéry před pěti lety pracoval.

1:26 Paul Pierce dostal vyhazov z ESPN kvůli videu se svůdně oděnými ženami | Video: Paul Pierce