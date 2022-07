Češka je opět královnou boxu. Bytyqi díky nerozhodnému zápasu s Mexičankou drží pás

Fotbalová Slavia si pojistila pravého beka či záložníka Lukáše Masopusta. Devětadvacetiletý český reprezentant prodloužil s pražským klubem smlouvu do června 2025, původní kontrakt by mu vypršel za rok. Český vicemistr o tom informoval na svých internetových stránkách.

Masopust přišel do Slavie v polovině sezony 2018/19 a postupně se stal jednou z opor týmu. S červenobílými získal tři ligové tituly a dvakrát s nimi vyhrál domácí pohár. V jarní části uplynulé sezony se krátce po doléčení zdravotního problému znovu zranil v reprezentaci a do konce ročníku už nenastoupil. V létě už se ale opět s týmem připravoval na soustředění v rakouském Aigenu a vyhlíží návrat do zápasů.

"O prodloužení smlouvy jsme se bavili s agentem ještě předtím, než se mi to stalo. Jsem moc rád, že i přes zranění mi klub stále věří a chtěl bych mu za to poděkovat. Slavia je velký klub a zažili jsme tady spoustu krásných věcí. Věřím, že toho můžeme ještě hodně dokázat. Jsem vděčný za tuhle šanci," uvedl Masopust.

V lize má na kontě 232 startů a 33 branek. Za reprezentační "áčko" zasáhl do 31 zápasů a dvakrát skóroval.