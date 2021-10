"Jeden z nejtěžších zápasů." Bytyqi udržela neporazitelnost i po nemoci a zlomenině

Boxeři Tomáš Šálek a Slovák Róbert Rácz dnes v Ústí nad Labem získali tituly profesionálních mistrů České republiky. Šálek porazil v supertěžké váze na body Michala Reissingera, Rácz rozhodl o své výhře nad Ondřejem Buderou v superstřední váhové kategorii již v první kole. Na galavečeru "Tohle je box" se představila i česká ženská jednička Fabiána Bytyqi, která porazila Farah El Bousairiovou.

Třiadvacetiletý Šálek byl boxersky zkušenější než o jedenáct let starší Reissinger, který má za sebou úspěšnou kariéru v bojových sportech. V úvodu byl Reissinger aktivnější, ale postupem času převzal iniciativu Šálek a po skončení desátého kola nebylo o jeho výhře pochyb. Nakonec vyhrál 3:0 na body.

"Cesta k titulu byla těžká. Vážím si toho, že jsem dostal druhou šanci o něj boxovat. Při první jsem to nezvládl v hlavě a prohrál jsem sám se sebou. Teď jsem na tom zapracoval a vyšlo to," řekl Šálek, který o český titul bojoval již v roce 2019 a prohrál s Pavlem Šourem. "Michal je tvrďák, nepočítal jsem s tím, že bych vyhrál před limitem," uvedl.

Výraznou převahu měl Šálek zejména v 7. kole, kdy jeho soupeř nebyl daleko od počítání. "Říká se, že risk je zisk, ale já jsem nechtěl riskovat, za což jsem dostal vynadáno od trenéra. Vyčítal mi málo aktivity," přiznal Šálek, který se připravuje pod vedením bývalého mistra světa Lukáše Konečného.

Výrazně rychlejší a jednoznačnější byl souboj Rácze s Buderou. Český boxer byl v prvním kole dvakrát počítán a v čase 2:50 hodili jeho trenéři ručník do ringu. "Kluci udělali dobré rozhodnutí," uznal Budera. "Nečekal jsem, že to bude tak rychlé. Počítal jsem s bojem tak do pátého kola. Hned na začátku mi ale vyšel úder, viděl jsem, že je soupeř otřesený, tak jsem šel za tím," řekl Rácz.

Pětadvacetiletá Bytyqi si připsala osmnáctou výhru v profiringu a udržela neporazitelnost. Boj s El Bousairiovou ze Španělska byl ale vyrovnaný a potvrdila se slova trenéra Lukáše Konečného, který předpokládal náročný zápas. Bytyqi vyhrála 2:1 na body.

"Rozhodně můžeme říct, že to byl jeden z nejtěžších zápasů, které jsem měla," řekla Bytyqi, která je držitelkou pásu mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii. "Jsem po nemoci, zlomenině lokte, všechno se teď sešlo. Chtěla jsem to odzkoušet proti tvrdé soupeřce a těším se na další zápas," uvedla boxerka s kosovskými předky, která by měla koncem roku obhajovat titul. "Doufám, že to klapne a tento zápas byl parádní průprava," dodala Bytyqi.