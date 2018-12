Basketbalistky na ME čeká Švédsko, Francie a Černá Hora. Šanci máme, tvrdí kouč

před 1 hodinou

České basketbalistky se na mistrovství Evropy v příštím roce utkají ve skupině B se Švédskem, Francií a Černou Horou. Základní část turnaje odehrají v Lotyšsku.

Dvě ze skupin se konají v Srbsku, kde se uskuteční i finálová část. V případě postupu čeká tým trenéra Štefana Svitka stěhování. Rozhodl o tom dnešní los v Bělehradu.

Šampionát se koná od 27. června do 7. července. V Lotyšsku hostí obě skupiny Riga v hale, kde se v roce 2015 hrál mužský evropský šampionát. V Srbsku se základní skupiny konají v Niši a Zrenjaninu. Za čtyř základních skupin postoupí vítězové rovnou do čtvrtfinále, celky na druhém a třetím místě sehrají křížem s vedlejší skupinou osmifinále. Skupina B by se tak střetla se skupinou A, ve které jsou kromě domácího Lotyšska také Velká Británie, Ukrajina a Španělsko.

"S losem můžeme být celkem spokojení. Na turnaji se dá těžko vybírat soupeře. Všechna družstva, která se kvalifikovala, si to svou kvalitou zasloužila. Vypadá to, že Černá Hora by mohla být ze třetího koše nejhratelnější soupeř. Ze čtvrtého koše jsem nechtěl Slovinky, protože mají opravdu dobrý tým, a to se splnilo," řekl po losu trenér Svitek. "Šanci na postup ze skupiny určitě máme," dodal.

Češky šly do losování z druhého výkonnostního koše, kde je udržela trojka Romany Hejdové z poslední vteřiny závěrečného kvalifikačního utkání v Belgii. Z prvního koše dostaly druhou nejvýše nasazenou Francii, která patří k tradičním soupeřům, ale také neoblíbeným.

Na velké akci ji Češky porazily pouze jedinkrát, a to na mistrovství Evropy 2005, kde nakonec získaly titul. Od té doby ji zdolaly jen v přípravě v roce 2007 a prohrály s ní na ME 2011, 2013 i 2015, ve čtvrtfinále olympijských her 2012 a na MS 2007. Včetně přípravných zápasů ji nedokázaly porazit již osmkrát.

Ze třetího i čtvrtého koše dostaly české reprezentantky vždy papírově nejschůdnějšího soupeře. Černá Hora si postup vybojovala až výhrou nad Slovenskem v závěrečném utkání kvalifikace. Na šampionátu v roce 2015 sice Češky překvapila vítězstvím 71:52, ale poslední dvě přípravy vyhrál český výběr. V kvalifikaci černohorský výběr posílila rodilá Američanka Glory Johnsonová, která se hned spolu s Jelenou Dubljevičovou stala hlavní tahounkou týmu s průměry 17,8 bodu a 13,4 doskoku na utkání.

Outsiderem skupiny je Švédsko, které za sebou v kvalifikaci nechalo Chorvatky a slabou Makedonii. Skandinávský celek se opírá o hru bývalých hráček USK Praha Fridy a Elin Eldebrinkových a zejména pivotky Amandy Zahuiové.

Český trenér nevidí jako komplikaci, že los poslal jeho tým do Lotyšska. "Myslím, že to není komplikace. Je tam den volna. Samozřejmě by bylo příjemnější strávit turnaj na jednom místě, ale takový je klíč. Hráčky během sezony hodně cestují a jsou na to zvyklé. Budeme to chtít určitě zapojit i do přípravy, abychom někam přijeli a hned hráli zápas, takže budeme hledat i turnaje na hřištích soupeřů," naznačil Svitek taktiku pro výběr přípravy.

Motivací pro postup je i skutečnost, že jen prvních šest týmů ze šampionátu se probojuje do kvalifikace o olympijské hry v Tokiu, která se bude hrát v únoru 2020.

Los mistrovství Evropy basketbalistek 2019 v Srbsku a Lotyšsku (27. června až 7. července):

Skupina A: Ukrajina, Velká Británie, Lotyšsko, Španělsko.

Skupina B: Švédsko, Francie, Česko, Černá Hora.

Skupina C: Maďarsko, Turecko, Itálie, Slovinsko.

Skupina D: Bělorusko, Rusko, Belgie, Srbsko.