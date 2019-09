Zraněný Schilb už berle nepotřebuje, ale ve čtvrtfinále proti Austrálii bude chybět

Čeští basketbalisté se budou muset obejít i ve čtvrtfinále mistrovství světa v Šanghaji proti Austrálii bez křídla Blakea Schilba, který v sobotním utkání proti Brazílii v Šen-čenu utrpěl výron v kotníku. Podle lékaře českého týmu Pavla Římana existuje naděje, že by se pětatřicetiletý hráč francouzské Remeše ještě do konce turnaje do hry vrátil.

Schilb ani dnes s týmem netrénoval. "Jeho stav se postupně lepší. Nepotřebuje už berle, tým fyzioterapeutů a masérů dělá maximum. Každopádně letecký přesun, který trval dvě a půl hodiny, samozřejmě tomu kotníku moc neprospěl. Každopádně dneska už zkoušel sedět na rotopedu a zítra zkusíme individuální trénink," řekl novinářům Říman. Schilbův start proti Austrálii je podle něj nereálný. "Pokud by se nestalo něco extrémně pozitivního během dnešní noci, tak obzvlášť proti velmi fyzicky vyspělým Australanům si nemyslím, že to bude Blake schopen absolvovat. Primární je, aby nedošlo k nějakému dalšímu vážnějšímu poranění," doplnil Říman. "Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Budeme doufat, že se bude ještě schopen zapojit. Odhaduji to tak na padesát šedesát procent. Bude samozřejmě záležet trošku i na důležitosti zápasu," doplnil Říman. Schilb přišel o pondělní duel s Řeckem, po kterém Češi i přes porážku 77:84 díky následnému vítězství USA nad Brazílií slavili postup mezi nejlepších osm týmů turnaje. "První den dva musel chodit o berlích. Víceméně nekulhá, uvidíme, jak to bude pokračovat dál," řekl lékař. Češi budou ve středu bojovat od 15:00 SELČ proti Austrálii o postup do semifinále, vítěz narazí na úspěšnější celek z dnešního souboje mezi Španělskem a Polskem. Poražení budou hrát o 5. až 8. místo.