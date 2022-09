Hollywoodský příběh Španělů. Tři obraty, zlato pak zařídil filmový hrdina z Netflixu

Příběh španělských basketbalistů na mistrovství Evropy má bez nadsázky až hollywoodské kontury. Jejich reprezentace prochází generační obměnou a rozhodně nepatřila mezi favority. Přesto v play off turnaje předvedla tři velké obraty a ve finále proti Francii jí zlato vystřílel skutečný filmový hrdina Juancho Hernangómez, na Netflixu známý jako Bo Cruz.

Nedělní finálový zápas EuroBasketu španělští hráči po většinu hrací doby zcela kontrolovali. Nakonec porazili Francouze 88:76 a po sedmi letech se vrátili zpátky na evropský trůn. 27 body k tomu přispěl Juancho Hernangómez, velký oblíbenec fanoušků.

Šestadvacetiletý rodák z předměstí Madridu byl i během turnaje často oslovován jako Bo Cruz. Tak se totiž jmenuje postava, kterou právě on ztvárnil v letos vydaném úspěšném filmu Hustle (česky Životní trefa).

Na produkci snímku z dílny americké streamovací služby Netflix a s rozpočtem 21 milionů dolarů se podílel také hvězdný LeBron James a Hustle sklidil pozitivní reakce i mezi profesionálními basketbalisty.

Postava, kterou hraje Hernangómez, projde ve filmu klasickou cestou "from hero to zero" až do NBA. Snímek je však hodnocen velmi kladně díky realistickým kulisám zámořské soutěže nebo dění kolem jejího draftu.

Filmového basketbalistu Cruze si ve Španělsku vyhlédne agent v osobě herce Adama Sandlera a přes různá příkoří ho dostane do slavné NBA.

Juancho really turned into Bo Cruz for the Final #ESPFRA pic.twitter.com/2YsKQa475Y — Tase ™ (@HoodieTase) September 18, 2022

"Juancho se té role zhostil úžasně, na to, že neměl žádné herecké zkušenosti. I když jsou momenty, kde je vidět, že je to hlavně basketbalista," komentovala česká opora Tomáš Satoranský.

Hernangómez původně svou účast ve filmu odmítal, ale v covidové karanténě se rozhodl, že do toho půjde. "Byla to moje sestra, kdo mě přiměl, abych na konkurz zašel," poznamenal basketbalista, který v reprezentaci hraje i s bratrem Willym.

"Byl jsem z filmu nadšený, dostává se za kulisy celého kolotoče NBA. Skvěle tam hraje Juanchův spoluhráč z Minnesoty Anthony Edwards, klidně by se tím mohl začít živit," hodnotil dále Satoranský.

Ve skutečnosti působí Hernangómez v NBA od roku 2016 a aktuálně obléká dres Toronta. Dosud však nepatřil mezi vyhlášené hvězdy soutěže, fanouškům se zapsal do hlav zejména filmovou rolí.

Po úspěšném evropském finále proti Francii mu na Twitteru gratuloval i herec Sandler, jeho agent a opatrovník z filmu Hustle. "Bo Cruz! Dokázali jste to. Miluju vás, Juancho a Willie! Gratuluji také celému španělskému týmu," napsal.

A Španělé jako by se i na turnaji drželi tradiční filmové zápletky. Ačkoliv jsou úřadujícími světovými šampiony z roku 2019 a na ME táhnou šňůru medailí nepřetržitě od roku 2007, letos se s nimi do role favoritů příliš nepočítalo.

V národním mužstvu skončili bratři Pau a Marc Gasolovi, kvůli zranění chyběly opory Sergio Llull a Ricky Rubio. Tým pod rukama kouče Sergia Scariola prochází generační obměnou.

Ve skupině evropského šampionátu však prohrál pouze s Belgií. Jinak Španělé porazili Bulhary, Gruzínce, Černohorce i Turky a do osmifinále prošli z prvního místa. Pak si ve třech vyřazovacích zápasech poradili s velkými komplikacemi.

Nejdříve s Litvou prohrávali ještě ve třetí čtvrtině o jedenáct bodů, ale utkání otočili a postoupili po výhře 102:94 v prodloužení. Ve čtvrtfinále ztráceli na Finy dokonce patnáct bodů. Vyhráli 100:90.

Ani semifinále se nevyvíjelo hladce, domácí Němci si proti Španělsku vytvořili nejvíce desetibodový náskok. Avšak Hernangómez a spol. v závěru znovu vydřeli vítězství 96:91.

Bitvu o zlato už měli ve své moci. I proto, že se Hernangómez proměnil ve filmového Cruze a sázel Francouzům jednu trojku za druhou.

"Před turnajem nás tipovali na osmé místo, ale postupně jsme šli nahoru. Nechali jsme za sebou neuvěřitelné týmy, včetně toho posledního, který měl plno hráčů nejvyšší úrovně," rozplýval se potom trenér Scariola se zlatou medailí na krku.

Posedmé v řadě tedy Španělé neodjeli z EuroBasketu s prázdnou.