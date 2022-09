Nechcete to pořádat znovu? Český basketbal zaujal jako hostitel, přitečou mu miliony

Zatímco EuroBasket v Berlíně vrcholí vyřazovacími boji, čeští pořadatelé pražské skupiny turnaje počítají, kolik jim akce vynesla. Do tuzemského basketbalu by měly přitéct miliony.

Češi na EuroBasketu nezopakovali senzaci z mistrovství světa 2019. Ve skupině i kvůli zdravotním problémům opor v čele s Tomášem Satoranským nezářili a v osmifinále navzdory dobrému výkonu podlehli silnému Řecku.

Z organizačního hlediska jim však šampionát vyšel. "Návštěvnost předčila naše očekávání," říká Michal Konečný, šéf organizačního výboru a také dlouholetý generální sekretář českého basketbalu.

Na zápasy do multifunkční arény v pražské Libni, kde se odehrála jedna ze čtyř skupin, přišlo zhruba sto tisíc fanoušků. Nejvíce pochopitelně vábil český tým, na který v průměru chodilo skoro jedenáct a půl tisíce diváků. Vyprodáno bylo jednou - boj se Srby sledovalo v hale přes 15 tisíc lidí.

Pro srovnání - podobnou průměrnou návštěvnost mělo hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě před sedmi lety.

Turnaj nicméně neprobíhal přibližně týden jako skupinová fáze EuroBasketu, ale skoro tři týdny. Za tu dobu dorazilo na stadiony bezmála tři čtvrtě milionu diváků. I díky rekordní návštěvnosti vydělali pořadatelé mnohem více, než čekali - téměř půl miliardy korun před zdaněním.

Čeští organizátoři EuroBasketu na tom tak skvěle nebudou. Přeci jen pořádali akci s asi čtyřikrát nižším rozpočtem, který se pohyboval kolem 180 milionů korun. Vydělat by ale měli.

"Podle předběžných údajů to vypadá dobře. Předpokládáme, že budeme kolem deseti milionů v plusu," prozradil Konečný s tím, že jasno by mělo být na konci září.

Prodej vstupenek přinesl pořadatelům asi čtvrtinu příjmů. Zbylé prostředky zajistil hlavně stát a sponzoři.

Na straně výdajů byl pro pořadatele největší položkou poplatek basketbalové federaci FIBA v hodnotě 75 milionů, který souvisí s marketingovými právy. Desítky milionů pak stálo ubytování reprezentací, strava nebo pronájem stadionu.

Organizátoři měli štěstí v tom, že je nepostihly vyšší účty za energie, s nimiž se momentálně nejen Česko potýká. "Měli jsme všechno nasmlouvané už na rok 2021, takže všichni naši dodavatelé dodrželi smlouvy," podotýká Konečný.

EuroBasket měl původně proběhnout před rokem, ale kvůli koronavirové pandemii, která odložila letní olympiádu s basketbalem na rok 2021, se termín posunul.

Český basketbal se tak může radovat z mnohamilionového zisku. "Když nepočítám státní příspěvky, myslím, že jde o největší injekci, jakou jsme kdy zažili." líčí Konečný. Peníze podle něj musejí jít zpátky do tuzemského basketbalu, především do mládeže.

EuroBasket mužů na českém území proběhl po 41 letech. Zatím není jasné, kdy by sem mohl zavítat znovu, ale další "nekonečné" čekání je nepravděpodobné. I proto, že FIBA v roce 2015 přešla z jednoho na čtyři pořadatele.

Čeští organizátoři si navíc podle všeho udělali dobré jméno. "Zatím všichni, které jsem v Berlíně (kde probíhá play off turnaje, pozn. red.) potkal, mi říkají, že jsme byli ze všech čtyř pořadatelů základních skupin absolutně nejlepší. Sportovní ředitel se mě dokonce zeptal, jestli to nechceme příště pořádat znovu. Ale je to i politická otázka, takže nemám tušení, kdy se EuroBasketu zase dočkáme."

V Praze nedošlo k žádnému faux pas; na rozdíl třeba od německého Kolína nad Rýnem, kde hvězdní Slovinci před kláním s Litvou marně čekali na autobus a do haly se dostali až díky přivolaným taxíkům.

"Opravdu jsme neměli žádný problém," vykládá Konečný. "Navíc mám ještě jednu pikantnost ze zákulisí. Týmy v Praze byly tak spokojené se stravou, že požádaly basketbalovou federaci, jestli by nemohly mít stejné menu i na finálovou část. Takže jsme nakonec posílali menu do Berlína."