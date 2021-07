Phoenix je poprvé od roku 1993 ve finále NBA, jeho největší hvězda zarmoutila rodinu

Basketbalisté Phoenixu porazili v šestém utkání finále Západní konference Los Angeles Clippers jasně 130:103 a postoupili poprvé od roku 1993 a potřetí v klubové historii do finále NBA. Výraznou měrou se o triumf zasloužil veterán Chris Paul, který nastřílel 41 bodů včetně sedmi trojek z osmi pokusů a přidal také osm asistencí.

"Clippers jsou pro mě jako rodina. Jde o tým, ke kterému mám velký respekt, a vždy se budu považovat za jednoho z nich," řekl po zápase dojatý Paul, jenž si proti bývalému zaměstnavateli vyrovnal 41 body osobní maximum v play off. "Ovšem tento tým je prostě jedinečný," dodal s narážkou na spoluhráče z Phoenixu, s nimiž postoupil do finále poté, co Suns deset let v play off chyběli.

Lídr Phoenixu se podívá ve své šestnáctileté kariéře v NBA do finále vůbec poprvé. Tým má navíc šanci na historické vítězství: v roce 1993 s Charlesem Barkleym podlehl Chicagu Michaela Jordana v šesti zápasech a stejně arizonský celek prohrál i v roce 1976, kdy v sérii o titul nestačil na Boston.

O titul se Suns utkají s vítězem finále Východní konference mezi Milwaukee a Atlantou. Série je po čtyřech zápasech vyrovnaná 2:2.

Suns v rozhodujícím duelu stříleli s úspěšností 56 procent z pole a 55 procent z tříbodové vzdálenosti (17/31), předčili soupeře v doskakování (47:32) či počtu asistencí (27:18). Paul dal 31 bodů ve druhém poločase, sekundoval mu s 22 body hvězdný střelec Devin Booker.

"Přijeli jsme si pro postup a rozhodně jsme se bez něj nechtěli vracet domů," řekl Booker. Jae Crowder přidal 19 bodů včetně pěti trojek a Deandre Ayton nasbíral 16 bodů a doskočil 17 míčů.

V dresu Clippers, kteří hráli opět bez zraněného lídra Kawhiho Leonarda, zaznamenal Marcus Morris 26 bodů a devět doskoků, Paul George přidal 21 bodů. Losangeleští konkurenti loňských šampionů Lakers čekají na účast ve finále od svého založení v roce 1970.

Finále Západní konference play off NBA - 6. zápas:

LA Clippers - Phoenix 103:130, konečný stav série 2:4.