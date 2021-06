Kouč o basketbalovém výbuchu: Katastrofa, takovou nemohoucnost jsem ještě nezažil

České basketbalistky nezvládly na mistrovství Evropy ve Štrasburku přímý souboj o postup do kvalifikace play off s Chorvatskem a jejich kouč Štefan Svitek si nebral servítky.

"Katastrofální výkon. Nazval bych to výbuch. Takovou nemohoucnost jako dnes jsem asi ještě na lavičce za kariéru nezažil. Skutečně si ten výkon neumím vysvětlit," prohlásil trenér po prohře 56:84, po níž Češky skončily v základní skupině bez výhry poslední.

Stejně jako před dvěma roky na kontinentálním šampionátu v Lotyšsku a Srbsku obsadily patnácté místo. Vystoupením v Rize přišly o možnost bojovat o kvalifikaci na olympijské hry v Pekingu, letos se jim rozplynula vidina boje o mistrovství světa v roce 2022 v Austrálii.

Vůbec poprvé zakončila samostatná česká reprezentace velký turnaj bez výhry. To se jí nestalo na třech olympijských hrách (2004, 2008, 2012), třech mistrovstvích světa (2006, 2010, 2014) i dosavadních třinácti účastech na ME.

"Není to jen výsledkový propad, musíme se na to podívat trošku šířeji, jaká je dnes konkurence v Evropě v ženském basketbale. Rozšířila se," prohlásil Svitek.

"Bosna vyhrála dva zápasy, porazila silné Belgičanky. Podívejme se na Chorvatky, jak hrály. Některá družstva, která byla stálými účastníky mistrovství Evropy, tu vůbec nejsou. Je to potřeba vidět v širších souvislostech," doplnil slovenský trenér, který vede český tým od září 2017.

"Musíme vidět, že soupeř hrál neskutečně dobře. Šel po nás velice agresivně, poztráceli jsme balony. Nedokázali jsme zachytit jejich nástup ve druhém poločasu. Ony vycítily, že teď je jejich šance, hodně po nás šly v obraně, my jsme si nedokázali vytvořit dobré pozice," hodnotil Svitek.

Na turnaj vzal do dvanáctičlenné nominace z poloviny hráčky, které na velké mezinárodní akci debutovaly. "V budoucnu se nám to snad vrátí, že jsme dali příležitost novickám, a minuty, které jsme jim dávali, se snad později ukážou," doufal Svitek.

Tým čeká obměna po konci několika opor a Svitek má chuť v práci pokračovat. "Po takovém zápase se těžko odpovídá, ale proč ne, je to moje práce. Po jednomu neúspěchu nebo špatném výsledku se mám sebrat a jít dělat něco jiného?" ptal se Svitek.

"Člověk s tím musí počítat při této práci. Je to hodnocené a je to na očích, když člověk udělá chybu. Velice mě to mrzí vůči fanouškům doma i těm, co vážili cestu až sem, že jsme podali takový výkon, ale já už to teď nezměním. Je to tak," krčil rameny kouč, který v dubnu prodloužil smlouvu až do konce sezony 2022/23.