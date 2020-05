Odpískejte sezonu, vzkazuje vedení NBA legendární Shaquille O'Neal

Podle legendárního basketbalisty Shaquillea O'Neala by NBA měla sezonu uzavřít a nepokoušet se ji dohrávat, protože by to představovalo pro všechny zdravotní riziko. Navíc by zkrácený formát přinesl ligového vítěze, kterého by těžko mohl někdo uznávat za skutečné šampiony.

"Každý by měl jít domů, zůstat zdravý a přijít příští rok. Odpískejte sezonu," řekl USA Today osmačtyřicetiletý "Shaq", jenž vyhrál NBA čtyřikrát a patří k nejpopulárnějším hráčům. Obrovitý pivot zářil v barvách Los Angeles Lakers a jednou pak dovedl k titulu i Miami. Nyní pracuje jako expert pro televizi. Zámořská liga byla kvůli hrozbě šíření koronaviru přerušena 11. března po zjištění prvního případu nákazy mezi hráči. Nyní už se mělo hrát play off, dál však není jasné, kdy a v jakém formátu by mohla soutěž pokračovat. O osudu NBA, v níž působí i lídr české reprezentace Tomáš Satoranský v Chicagu, se rozhodne v červnu. "Kdybys byl hráčem, chtěl by ses vrátit a spěchat s play off? Byl by to brak. U každého týmu, který letos vyhraje, bude hvězdička. Nebude mít respekt," uvedl O'Neal. "Hlavně bychom se měli postarat o zdraví hráčů, fanoušků a všech lidí. Přijďme tedy až na novou sezonu," dodal.