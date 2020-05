Nenáviděné duo skončilo, Satoranský má nové šéfy. Ti chtějí do Chicaga vrátit titul

Jan Pikous

Chicago je zase v kurzu. Dokumentární hit The Last Dance o týmu Bulls trhá rekordy a někdejší Jordanův tým je zase žhavým tématem jakékoliv basketbalové diskuse. Realita ovšem pro býčí družinu v poslední době zase tak růžová není. To se má nyní změnit - klub vyměnil neoblíbené vedení, přivedl nové funkcionáře a ti nešetří ambicemi. Slavnou značku touží vrátit zpět na vrchol.

Do nové vize Chicaga by Tomáš Satoranský mohl zapadnout velmi dobře | Foto: Reuters

Dva nejsledovanější sportovní kluby na světě? Sunderland a Chicago Bulls. Nadsázka, která není daleko od pravdy. Zatímco svět sportu přešlapuje kvůli koronovavirové krizi na místě, fanoušci po celém světě hltají výpravné dokumenty.

Zatímco Sunderland Till I Die ukazuje pozvolný pád tradičního anglického klubu na úplné dno, The Last Dance o poslední titulové sezoně basketbalistů Chicaga nabízí divákům úplně jiné emoce.

Tým na vrcholu s možná nejlepším sportovcem všech dob. Autentická připomínka dob, kdy se okolo Býků točil svět. Šestý zápas finálové série play off proti Utahu je ostatně dodnes nejsledovanějším zápasem historie. O to více tak fanoušky Bulls musela bolet současná situace - tým neprodukuje nikterak zajímavý basketbal. Za poslední čtyři roky jen jediný postup do play off, kdy navíc skončil hned na prvním protivníkovi.

Teď se ale blýská na lepší časy. V klubu po osmnácti letech skončili funkcionáři Gar Forman a John Paxson. Duo přezdívané GarPax už roky iritovalo většinu fanoušků - pod jeho vedením se klub neposouval, nedělal dobrá rozhodnutí a jakékoliv zlepšení mizelo v nedohlednu.

Osud Bulls v nových rukou. Viceprezidentem pro basketbalové operace se v dubnu stal Arturas Karnisovas. Bývalý litevský basketbalista a dosavadní GM Denveru si přivedl důležitého pobočníka, kterým je Marc Eversley. Nový klubový manažer má z nové šance evidentně radost, což bylo znát i z jeho prvních ohlasů pro média.

"Stát se generálním manažerem týmu v NBA je prostě splněný sen," rozplýval se Eversley na úvodní tiskové konferenci. "A vést společně s Arturasem takhle ikonickou značku? Taková příležitost přijde jednou za život."

Jedna věc musela zvědavé fanoušky Chicaga těšit. Virtuální tiskovka netrvala ještě ani dvě minuty a už přišla řeč na to nejsladší - vítězství.

"Oba jsme sem přišli z úspěšných štací a vítěznou kulturu zavedeme i tady v Chicagu. Výhrami všechno začíná i končí a já jsem nadšený, že můžu začít tuhle kapitolu psát. Takže fanoušci, poslouchejte: Naším cílem je znovu do města dovézt trofej pro vítěze NBA," nebál se nový GM velkých vyjádření.

Hráči na prvním místě

Bývalý funkcionář Philadelphie, odkud do větrného města přišel, je na každý pád zajímavou figurou. Hned dekádu strávil v oděvní firmě Nike, pak působil u týmu Washingtonu, kde se jen těsně minul se svým novým podřízeným Tomášem Satoranským.

Teď je vůbec prvním generálním manažerem v ligové historii, který vyrůstal na kanadském území - a zároveň prvním Afroameričanem, který z pozice GM kdy vedl mužstvo Bulls.

"Měl jsem štěstí, že jsem v Nike pracoval v době, kdy s námi spolupracovali hráči jako LeBron James. Naučilo mě to znát hodnotu mezilidských vztahů. A také hodnotu značky. Věřím, že to, co jsem se v Nike naučil, můžu použít i tady - aby byl klub Chicago Bulls zase relevantní, vrátit tuhle značku tam, kam patří - aby byla znovu cool a každý klučina tu chtěl působit."

Vzletná slova pak ambiciózní funkcionář doplnil nástinem své pracovní vize. "Mé motto je Hráči na prvním místě. Jsme druhým nejmladším týmem v NBA a věřím, že je třeba začít s rozvojem basketbalistů jako takových." Překvapilo ho například, že Bulls zaměstnávají jen jednoho člověka zaměřeného na hráčský rozvoj.

"To je na jednoho chlapíka sakra hodně práce. Tohle bude jednou z mých vlajkových lodí - zlepšit náš systém hráčského vývoje. Je tu mnoho oblastí, na kterých je třeba pracovat: rozvoj schopností, fyzičky, ale i mentální progres."

Pak přišla řeč i na hru jako takovou. "Mám rád, když se hraje rychle. Miluju týmy, co se o balon dělí, velký důraz kladu na basketbalové IQ. Chceme hráče, co hrají jeden za druhého," osvětlil svou vizi, která by mohla náramně sedět nesobeckému pojetí Tomáše Satoranského.

"V obraně chci hráče, kteří jsou univerzální, kteří dovedou měnit pozice. Musíme bránit vlastní koš, to ale nutně neznamená jen blokování střel. Chci dobrou poziční defenzivu, chci kluky, co budou soutěživí a ambiciózní."

Zatímco v kanceláři chicagského mužstva už vichr nastal, na trenérské sesli se zatím nic nemění. Jim Boylen stále zůstává koučem Bulls, vzhledem k příchodu nového sportovního vedení, které chce sázet na aktivní a rychlý basketbal se ale dá čekat, že rošáda nastane i na této pozici. Býci pod taktovkou pětapadesátiletého stratéga totiž nebaví výsledky ani výkony.

Cynického fanouška může napadnout, že jde jen o chytré PR řeči zkušeného marketéra. Až čas ukáže, jestli názory nového GM posunou Chicago zpět na vrchol. I vzhledem k fenomenálnímu úspěchu dokumentu The Last Dance si ale Bulls na svůj restart nemohli vybrat vhodnější dobu.

Kouzla Michaela Jordana, Scottieho Pippena a jejich kolegů totiž po více než dvaceti letech znovu udělala z názvu Chicago Bulls sexy značku. Je čas na to navázat a vyzvat NBA na další tanec.