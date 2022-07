Historické stříbro i místenka v all-star. Tak české juniorky zaskočily Evropu

Trenér Aleksander Sekulič skončil na lavičce basketbalistů mistrovského Nymburka. Slovinský kouč odchází do ruského celku Kubaň Krasnodar. Klub o tom informoval na svém webu, jeho nástupce Středočeši hledají.

"Naším plánem bylo ve spolupráci pokračovat. Trenér měl smlouvu i na příští sezonu, ale dostal zajímavou nabídku a po diskuzi uvnitř klubu jsme se rozhodli jeho žádosti vyhovět a uvolnit ho," řekl generální ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

Čtyřiačtyřicetiletý Sekulič působil v týmu od roku 2017, kdy se stal asistentem tehdejšího hlavního trenéra Orena Amiela. Po Amielově odchodu pak vloni český tým převzal a vyhrál s ním osmnáctý mistrovský titul. Nepodařilo se mu ale obhájit vítězství v domácí poháru a v Lize mistrů skončil Nymburk v základní skupině.

Před dvěma lety se Sekulič stal také trenérem slovinské reprezentace, s níž skončil čtvrtý na olympijských hrách v Tokiu. Spolu s ním odchází také chorvatský asistent Jurica Žuža.

"Pět let v Nymburce pro mě bylo úžasných z basketbalového i osobního hlediska. Moje plány do budoucna byly úzce spjaty s Nymburkem, ale někdy je třeba plány přehodnotit. Dostal jsem příležitost k velkému kroku v kariéře a novým profesním výzvám. S těžkým srdcem jsem se rozhodl oddělit se od společné cesty," uvedl Sekulič.

Vedení Nymburka má za Sekuliče vyhlédnuto několik potenciálních nástupců. Jasno by mělo mít do druhé poloviny srpna. "Hledání trenéra je náročný proces, který vyžaduje čas. Máme ale několik vytipovaných jmen a věříme, že do startu přípravy 22. srpna najdeme kouče podobných kvalit, jako byli jeho předchůdci," dodal Šimeček.